Unbekannter schlägt Scheiben eines Wartehäuschens ein

Mehrere Scheiben hat ein Unbekannter an diesem Wartehäuschen am Bahnsteig in Vierkirchen-Esterhofen zerstört. © bw

Vandalismus am Bahnhof Vierkirchen-Esterhofen: Ein Unbekannter schlug die Scheiben des Wartehäuschens ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Vierkirchen – Ein bislang Unbekannter hat die Glasscheiben am Wetterschutzhäuschen am Bahnsteig in Vierkirchen-Esterhofen eingeschlagen. In der Nacht auf Donnerstag war er von einem Anwohner dabei beobachtet worden, wie er Steine gegen mehrere Scheiben schmiss und dann die nächste S-Bahn stadteinwärts Richtung Röhrmoos einstieg. Das teilte die Bundespolizei in ihrem Pressebericht mit. Der Bundespolizei wurde die Beschädigung der Glasscheiben kurz nach Mitternacht gemeldet.

Mehrere Scheiben waren zerborsten; Splitter lagen am Boden. Die Wartehäuschen waren teils vollständig entglast. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Sie dürfte sich aber im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Die Bundespolizei wertet nun Videoaufzeichnungen des Haltepunktes sowie der S-Bahn in die Innenstadt aus, um dem Sachbeschädiger auf die Spur zu kommen. Wer Hinweise zur Tat oder der gesuchten Person geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

