Smart-Fahrer wird schwer verletzt

Ein 50-jähriger Smart-Fahrer aus Obermarbach ist bei einem Unfall bei Vierkirchen schwer verletzt worden. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, der Smart geriet ins Schleudern und überschlug sich. Die Ursache war laut Polizei vermutlich überhöhte Geschwindigkeit auf der nassen Straße.

Vierkirchen – Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 50-jähriger Smart-Fahrer aus Obermarbach mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der Mann hat am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kollbach und Rettenbach bei Vierkirchen die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Er geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, bis er in einem Feld zum Stehen kam. Der Autofahrer wurde eingeklemmt. Helfer der Feuerwehr schnitten das dach des Smart ab und befreiten den Mann. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Unfallursache ist nach ersten Erkenntnissen überhöhte Geschwindigkeit auf nasser Straße, so ein Sprecher der Polizei.

Die Kollbacher Straße war nach dem Unfall gesperrt. Die Feuerwehr Vierkirchen sicherte und renigte die Unfallstelle. Der Pkw ist nur noch Schrottwert, so die Polizei.

dn