„Die wollten zusammen in die Kabine“: Langjähriger Wahlhelfer berichtet von kuriosen Erlebnissen

Bevor aus dem Oach, der überall bekannte Oach wurde – also der langjährige Vierkirchner Bürgermeister –, hat sich Heinz Eichinger 24 Jahre lang als Wahlhelfer engagiert - und dabei Kurioses erlebt.

Vierkirchen – Im Interview erzählt Eichinger, wieso es gerade in den 70er Jahren vogelwild zuging, warum der Vierkirchner Geschäftsleiter nach einer Wahl immer sein Zimmer abgesperrt hat, und nach welcher Wahl das meiste Bier ausgeschenkt wurde.

Gibt es große Unterschiede, was Sie früher als Wahlhelfer erlebt haben, im Vergleich zu heute?

Klar. Das waren völlig andere Zeiten damals. In den 70ern ging’s oft drunter und drüber. Die Leute haben ihre Stimmzettel teilweise einfach auf dem Fensterbrett im Wahllokal ausgefüllt.

Am Fensterbrett? Aber da kann ja jeder einfach zuschauen.

Eichinger lacht. Das war den Leuten damals egal. Es kommt noch wilder: Manche haben einfach die Stimmzettel mit rausgenommen und dann draußen auf der Motorhaube ausgefüllt. Andere wollten immer zusammen in die Wahlkabine.

Äh. Auch wenn ich mich wiederhole: Wieso wollten die zusammen in die Kabine? Dann ist die Wahl ja nicht mehr geheim.

Eichinger lacht wieder. Ja eben! Woanders führen sie Kriege, um sich für ein geheimes Wahlrecht einzusetzen, und bei uns wollen sie unbedingt zusammen in die Wahlkabine. Da hörst’ dann so Sprüche wie: ,Meine Frau weiß sowieso, was ich wähl’.

Wenn er’s seiner Frau erzählen mag, okay, aber in die Kabine muss er trotzdem alleine! Was haben Sie dann gemacht?

Wir haben immer heftig mit denen diskutiert. Das geht doch nicht! Eine Wahl muss geheim sein. Allein schon, wenn eine Überprüfung kommt – das hätte böse Konsequenzen haben können.

„Einmal gab´s diese Sache mit dem Schlüssel“

Gab’s beim Auszählen mal Probleme?

Einmal gab’s diese Sache mit dem Schlüssel. Es war 18 Uhr, wir wollen auszählen und der Wahlvorsteher findet ums Verrecken den Schlüssel für die Urne nicht. Die war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Schlüssel ist nicht aufgetaucht, wir mussten das Schloss aufzwicken.

Einfach so?

Es konnte ja nichts passieren. Die Urne war ja von 8 Uhr bis 18 Uhr verschlossen. Mit den Stimmzetteln war natürlich alles okay.

Sind die Leute sehr neugierig, wenn die Teams auszählen?

Und wie! Bei Kommunalwahlen merkt man richtig, wie die Stimmung knistert. Einmal, das Ergebnis stand schon fest, sitzt der damalige Geschäftsleiter Manfred Sers an seinem Schreibtisch und will die Sitzverteilung ausrechnen. Nach d’Hondtschem Verfahren, per Hand! Die potenziellen Gemeinderäte drängten immer mehr und mehr in den Raum, bis sie ihm den Schreibtisch um einen Meter verschoben haben. Bei der nächsten Wahl hat er dann sein Zimmer zugesperrt.

War die Stimmung bei einer Wahl mal besonders außergewöhnlich?

Ja. Und das weiß sicher noch der Grieser-Wirt am besten. Es war ein Umbruchsjahr. 1996 wurde ich Bürgermeister und der Wirt schenkte 1000 Halbe aus. Sowas gab’s nie wieder.

Interview: Christiane Breitengerger

Landtagswahl Bayern 2018: Das sind die Kandidaten aus dem Stimmkreis Dachau

Die Landtagswahl in Bayern wird am 14. Oktober 2018 abgehalten. In einer Serie stellen wir die Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor.