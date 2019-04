Ein musikalisches Stadt-Land-Fluss

„Stadt, Land, Fluss“ hat das Blasorchester des Musikvereins Vierkirchen bei seinem Jahreskonzert mit dem Publikum gespielt.

Vierkirchen – Jedoch nicht mit Stift und Papier, sondern mit Klängen und Bildern. Alexander Frieß leitete diese musikalische Reise rund um die Welt, die in den Bergen begann.

„Terra di Montagne – Land der Berge“ von Michael Geisler bot einen imposanten Einstieg, nicht minder beeindruckend gefolgt von „Nanga Parbat – King of Mountains“. Alle Lieder wurden von passenden Fotos auf einer großen Leinwand begleitet. Günther Baum war am Beamer dafür verantwortlich, dass auf den Takt das passende Bild erschien. „Er hat wohl mehr geübt als wir alle“, scherzte Dirigent Alexander Frieß.

Aus den Bergen ging es ins etwas weitere Land und die Lieder „In the Winter of 1730“ von James Swearingen und „Silver Creek Valley“ von Kees Vlak beschrieben anschaulich die ersten Begegnungen zwischen Pionieren und Indianern. Mit der Polka „Donau Impressionen“ von Roland Kohler und dem rhythmisch sehr anspruchsvollen Marsch „Lugano“ von Franco Cesarini kam vor der Pause nicht nur das Wasser mit ins Spiel, sondern die Konzertbesucher kamen auf ihrer Reise aus fernen Ländern etwas näher in Richtung Heimat.

Mit einer Kombination aus Wasser und Stadt ging es nach der Pause weiter. Luigi di Ghisallo ließ sich bei seinem Stück „Stockholm Water Festival“ von den Stockholmer Wasserfestspielen inspirieren und nimmt den Zuhörer anschließend mit auf einen Rundgang durch die schwedische Hauptstadt. Durch Klänge und Bilder erlebten die Besucher so den Marktplatz, das Rathaus, das Museum, das Schloss zur Wachablöse und einen Stockholmer Freizeitpark. Darauf folgte eine überaus bekannte Melodie zum Mitsummen, die Titelmelodie zum Film „Indiana Jones“ – selbstverständlich wieder begleitet mit passenden Bildern aus dem Film und von Drehorten.

Weiter ging es im Laufe des Abends über Rügen, wo das Publikum der Piratenlegende Klaus Störtebeker folgen konnte, nach Spanien. Im Lied „Cataluna“ von Llano erlebten die Zuhörer einen Stierkampf und erkundeten bei „Montanas del Fuego“ von Markus Götz die Vulkaninsel Lanzarote. Das große Finale gab es schließlich in Frankreich bei „Bonjour Paris“ von Hans Hartwig.

Doch wer die Konzerte des Musikvereins Vierkirchen kennt, der weiß: Ein Ende im Programmheft bedeutet noch lange kein Ende des Konzerts. Die erste Zugabe führte die Zuhörer noch einmal um die halbe Welt, nach Asien, um genauer zu sein, zum thailändischen Fluss Kwai. Die fröhliche Melodie des Marsches „Die Brücke am Kwai“ konnte das Publikum aus dem Stand mitpfeifen – wahrscheinlich, da diese Melodie in den 90er-Jahren die Underberg-Fernsehwerbung bestimmte. Mit der zweiten Zugabe brachte das Blasorchester seine Fans jedoch wieder zurück in heimischere Gefilde, mit „Dem Land Tirol die Treue“, natürlich mit Text auf der Leinwand, sodass alle kräftig mitsangen. So begann und endete die Reise über „Stadt, Land, Fluss“ des Vierkirchner Musikvereins in den Bergen.

Stefanie Ritter