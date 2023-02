Gebühren für Kindergarten und Hort werden erhöht

Teilen

Die Gebühren in Hort und Kindergarten werden erhöht. © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Nach einer hitzigen Debatte im Gemeinderat Vierkirchen beschließen die Räte, die Gebühren zu erhöhen.

Vierkirchen – Der Gemeinderat Vierkirchen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Gebühren für Kindergarten und Hort um zehn Prozent zu erhöhen. Für die Kinderkrippe bleibt die Erhöhung für das Betreuungsjahr 2023/2024 aus. Die Entscheidung fiel mit zehn Ja- und fünf Nein-Stimmen.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Trägervertreter des katholischen Kindergartens Vierkirchen darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht bereits zum 1. Januar diesen Jahres eine Beitragserhöhung notwendig sei, um den gestiegenen Betriebskosten wie Heizung und Strom beziehungsweise den gestiegenen Personalkosten durch höhere Tarifabschlüsse entgegenzuwirken. Eine Erhöhung zum Jahresanfang hatte Bürgermeister Harald Dirlenbach jedoch abgelehnt, da im Januar erst Gespräche mit den Trägervertretern der Kindertagesstätten und der Gemeindeverwaltung stattfinden sollten.

Nach Einschätzung der Trägervertreter müssten die Elternbeiträge zwischen 30 bis 50 Prozent, je nach Einrichtung, erhöht werden, um die gestiegenen Kosten abdecken zu können. Allerdings waren sich alle Teilnehmer einig, dass diese Last nicht allein von den Eltern getragen werden kann. Schließlich sei jeder auch im Privatbereich von den steigenden Kosten im Energiesektor betroffen. Eine Erhöhung von durchschnittlich zehn Prozent erachteten alle als unterste notwendige, aber vertretbare Grenze. Somit müssten die nicht abgedeckten Mehrkosten von 20 bis 40 Prozent durch die Allgemeinheit mitgetragen werden. Alle Elternvertretungen mit den Trägern und der Verwaltung erörterten bei einem Treffen im Rathaus die vorhandenen Erkenntnisse.

Von den Trägern war gefordert, die Gebührenerhöhung bereits ab Jahresanfang durchzuführen. Die Gemeinde will aber, dass die Erhöhung erst ab dem Betreuungsjahr 2023/2024 gelten. Also hat die Verwaltung für die Gemeinderäte Vorschläge erarbeitet, die in der jüngsten Sitzung nun vorgestellt wurden.

Bei der Kinderkrippe sollen zum Beispiel die Kosten von aktuell 355 Euro auf neu 385 Euro (vier bis fünf Stunden) steigen, beim Kinderhort wäre es eine Steigerung von 160 Euro auf 175 Euro, und beim Kindergarten von 185 Euro auf 200 Euro.

Den Ausführungen von Bürgermeister Harald Dirlenbach folgte eine hitzige Diskussion der Gemeinderatsmitglieder. Lena Eberl (CSU) „hatte zwar Verständnis für die defizitäre Situation der Gemeinde“, sah aber vor allen Dingen die finanziellen Probleme der Eltern im Vordergrund. Außerdem führte sie die niedrigeren Beiträge von Schwabhausen und Arnbach an. Florian Drexler (Freie Wählergemeinschaft Pasenbach) hieb in die gleiche Kerbe: Er finde „die Kosten für die Kinderkrippe zu hoch und grenzwertig für die Eltern“. Als Kompromissvorschlag wollte die CSU-Fraktion eine Null-Prozent-Erhöhung bei der Kinderkrippe und fünf Prozent jeweils bei Hort und Kindergarten.

Mario Eichinger und Michael Grimmer (SPD) wiesen aber darauf hin, dass sich das Problem lediglich verlagere, die Gemeinde müsse immer mehr Defizite in Kauf nehmen, die Allgemeinheit müsse immer mehr Kosten der Kinderbetreuung übernehmen – und der Haushalt müsse ebenfalls stimmen.

Nach dem heftigen Wortwechsel stimmte der Gemeinderat ab – mit dem Ergebnis: Die Gebühren für Kindergarten und Hort werden um zehn Prozent erhöht, die Erhöhung für Kinderkrippe bleibt aus. BRIGITTE WEBER