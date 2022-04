Generationswechsel bei der Vierkirchner Feuerwehr und eine Überraschung

Mit der Bürgermedaille überrascht: Franz Kreutner mit seinen Töchtern Manuela (links) und Carina sowie Bürgermeister Harald Dirlenbach (links). © Weber

Einen Generationswechsel hat die Feuerwehr Vierkirchen vollzogen – beim Verein und bei den Kommandanten. Und der Bürgermeister hat einem Feuerwehrler die Bürgermedaille der Gemeindeverliehen.

Vierkirchen – Einen Generationswechsel hat die Freiwillige Feuerwehr Vierkirchen bei ihren Neuwahlen im Sportheim vollzogen. Der Vereinsvorsitzende Franz Kreutner begrüßte die Mitglieder mit den Worten: „Jetzt müssen neue Leute her, und das ist gut so.“

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Harald Dirlenbach bestätigten die Stimmberechtigten Kommandant Manfred Huber im Amt. Einen Wechsel gab es beim Stellvertreter. Ignaz Kreitmeier trat nicht mehr an. Simon Danzer wurde einstimmig zum stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Auch im Vorstand der Feuerwehr erfolgten einige Veränderungen. Nach 25 Jahren im Amt übergab Franz Kreutner den Vorsitz an Michael Grimmer. Kreutner bedankte sich zum Abschied für die Unterstützung und für „die Kameradschaft und das Vertrauen der letzten 25 Jahre“.

Bürgermeister verleiht die Vierkirchner Bürgermedaille

Dann gab es eine große Überraschung für den scheidenden Vorsitzenden: Bürgermeister Dirlenbach überreichte ihm für seine großen Verdienste die Bürgermedaille in Gold. Zuerst etwas sprachlos meinte Kreutner beim Anstecken der Auszeichnung an die Anwesenden gerichtet: „Mein ganzer Stolz ist die Familie, aber dann kemmt’s glei ihr!“ Langanhaltender Applaus war der Dank seiner Kameraden.

Stellvertretender Vorsitzender bleibt Stefan Werthmüller, ebenso wurden Schriftführer Christian Reischl und sein Stellvertreter Roman Reischl wiedergewählt. Neu zu vergeben waren die Positionen des Kassenwartes (Markus Weigerstorfer), seines Stellvertreters (Christian Rubenwolf) und der Vertrauensperson (Monika Berghammer). Als Kassenprüfer erhielten Alfred Grund und Hans Neubauer alle Stimmen per Akklamation.

Über „eine sehr hohe aktive Mitgliederzahl“ freut sich Kommandant Manfred Huber. 73 Frauen und Männer stehen ihm zur Verfügung. Dies führt Huber auf die sehr gute Jugendarbeit, den Frauenanteil und die Ausgeglichenheit zwischen Jung und Alt (Altersdurchschnitt 34,3 Jahre) zurück.

Fast 7800 ehrenamtliche Stunden haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in den vergangenen beiden Jahren geleistet. Es gab 29 Brandeinsätze und 91 Technische Hilfeleistungen. Hinzu kamen Sicherheitswachen, Fehlalarme sowie Übungen, Ausbildungstermine und Dienstversammlungen. Die Zahl der Einsätze nehme beständig zu, so Huber.

Der neue Vorstand: Manfred Huber, Simon Danzer, Stefan Werthmüller, Christian Reischl, Christian Rubenwolf, Roman Reischl, Monika Berghammer, Markus Weigerstorfer und Michael Grimmer (v.l.). © Brigitte Weber

Besonders im Gedächtnis dürfte den Vierkirchnern der Juli 2020 bleiben. „Elf Einsätze in einem Monat brachten uns ganz schön in Schwierigkeiten,“ bekannte Huber. Auch der Brand in der Asylbewerberunterkunft oder der Verkehrsunfall mit einem Auto, das in einem Wohnhaus stecken blieb, waren 2020 besondere Einsätze.

In den Zeiten der Pandemie „haben wir jeden Strohhalm gesucht, um die Gemeinschaft zu erhalten,“ sagte der Kommandant. Die Zeit wurde zudem genutzt, um alle Hydranten in der Gemeinde digital zu erfassen, Unterricht an der Grundschule zum Thema „Toter Winkel“ zu geben und den Parkplatz beim Feuerwehrhaus zu erweitern.

Aus fünf Mädchen und 14 Buben besteht die Jugendfeuerwehr, wie Jugendwart Simon Danzer berichtete. Die vergangenen beiden Jahre seien wegen der Pandemieeinschränkungen nicht einfach gewesen, wenn es galt, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Das geschah durch besonders durch Jugendübungen, auch sieben Leistungsprüfungen konnten abgelegt werden. Verschiedene Ausbildungen wurden angeboten, und beim Bayerischen Wissenstest haben die Jungfeuerwehrler aus Vierkirchen mit Bronze gut abgeschnitten.

Natürlich waren die Veranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021 sehr eingeschränkt. Doch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr unterstützten die Gemeinde beim Ramadama, der Dienstsport kam nicht zu kurz, und auch der erste Girlsday in Vierkirchen konnte abgehalten werden. Wie Danzer ankündigte, sind für 2022 unter anderem ein Kegelturnier und ein Überraschungsausflug geplant. Der Jugendraum soll endlich renoviert werden.

Jetzt steht die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 an. Die Ausschreibung ist fertig, die Angebote werden eingeholt. Mit der Lieferung rechnet man bis Mitte 2025.