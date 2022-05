17,5 Millionen-Haushalt einstimmig verabschiedet: Kita-Gebühren steigen

Eurobanknoten und Euromünzen © stock&people / IMAGO

Der Vierkirchner Gemeinderat verabschiedet einstimmig 17,5-Millionen-Haushalt für das Jahr 2022. Die Kita-Gebühren steigen.

Vierkirchen – Der Vierkirchner Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2022 einstimmig verabschiedet. Das Gesamtvolumen beträgt 17,5 Millionen Euro. Davon entfallen 11,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben) und 6,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt (Investitionen).

Sämtliche Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister Dirlenbach lobten die Arbeit der Verwaltung und des Kämmerers Robert Szeidl, der den Haushaltsplan detailliert aufschlüsselte. Zu den Haupteinnahmequellen der Gemeinde zählen die Gewerbesteuer, die Einkommensteuerbeteiligung, die Grundsteuer und allgemeine Zuweisungen (siehe Textende). Schon durch die Pandemie haben sich diese Einnahmen negativ entwickelt, teilte Szeidl mit. Inwieweit sich der Ukraine-Krieg auf die kommunalen Einnahmen auswirken werde, zum Beispiel durch Kurzarbeit und Konjunktureinbrüche, sei noch nicht absehbar.

Größter Posten bei den Ausgaben im Vierkirchner Haushalt ist die Kreisumlage, die heuer bei 3,6 Millionen Euro liegt. Im kommenden Jahr werde Vierkirchen sicher an die 4 Millionen Euro an den Landkreis überweisen, so Szeidl.

Jedes Jahr erhöht sich auch das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung, im Moment beträgt es 1,1 Millionen Euro für Kindergarten, Hort und Krippe. In dieser Summe sind die Investitionen in Betreuungseinrichtungen gar nicht enthalten. Vierkirchen hat einen neuen Hort gebaut, am 14. Mai wird der erweiterte Kindergarten eingeweiht. Rund 7,5 Millionen Euro werden hier in Summe investiert. Die staatliche Förderung liegt bei rund 3 Millionen Euro. Die Gemeinde Vierkirchen wird die Kindergartengebühren zum 1. September erhöhen.

Kita-Gebühren steigen um bis zu zehn Prozent Im Februar hatte der Vierkirchner Gemeinderat das Thema ausführlich diskutiert, jetzt folgte der Beschluss: Die Kita-Gebühren werden angehoben. Bei der Kinderkrippe gibt es eine Erhöhung von sechs Prozent, bei den Kindergärten und beim Hort sind es zehn Prozent.

Die Gemeinde hatte im Vorfeld mit den Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen hinsichtlich der Kostenentwicklung und der notwendigen Anpassungen der Elternbeiträge Kontakt aufgenommen. Die Träger waren einhellig der Meinung, dass Gebührenerhöhungen notwendig sind. Die Gemeinderäte sind derselben Auffassung, wenngleich sie die Gebührenerhöhung nicht gerne beschlossen. Durch die Gebührenerhöhung nimmt Vierkirchen jährlich rund 73 000 Euro mehr ein, wie Kämmerer Robert Szeidl mitteilt. Dass sich dadurch das Defizit verringert (aktuell 1,1 Millionen Euro, siehe Haushaltstext), sei jedoch nicht zu erwarten aufgrund allgemein steigender Kosten und Mehrausgaben für das Personal nach einem neuen Tarifabschluss.

Die jährlichen Mehreinnahmen bei der Krippe liegen bei 10 000 Euro, beim Hort bei 13 000 Euro und beim Kindergarten bei 30 000 Euro. Beim Kindergarten kommen noch 20 000 Euro hinzu. Es handelt sich um den Anteil der Eltern an der Finanzierung der sogenannten München-Zulage für das Betreuungspersonal. Wie viele Gemeinden gewährt Vierkirchen die Zulage, um beim Anwerben von Personal wettbewerbsfähig zu bleiben. bw

Die Gemeinde Vierkirchen plant eine Reihe von Investitionen, darunter Grundstückskäufe und Tiefbaumaßnahmen, die Erweiterung des Kindergartens, Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule, mehrere energetische Maßnahmen sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie. Finanziert werden die Investitionen über die Entnahme von Rücklagen und Neukreditaufnahmen, wie Szeidl mitteilte.

Fazit des Kämmerers: „Es konnte ein solider Haushalt aufgestellt und beschlossen werden. Zu hoffen bleibt, dass die derzeitigen Preissteigerungen sich nicht verstetigen, da diese eine gravierende Zusatzbelastung für die Gemeinde darstellen.“ Nach aktuellem Planungsstand sei die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben. Bürgermeister Harald Dirlenbach sagte: „Wenn wir auf Sicht fahren möchten, leidet das Wunschdenken.“

Der Haushalt in Zahlen:

Gesamtvolumen 17,5 Millionen Euro

Verwaltungshaushalt 11,2 Millionen Euro

Vermögenshaushalt 6,4 Millionen Euro

Einkommensteuerbeteiligung 3,8 Millionen Euro

Gewerbesteuer 3,5 Millionen Euro

Kreisumlage 3,6 Millionen Euro

Personalkosten 2 Millionen Euro

Rücklagen 2,3 Millionen Euro

Kreditaufnahme 2022 2,3 Millionen Euro

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2021 1403,02 Euro

Britta Huber