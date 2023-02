Faschingsumzug: ein Ort im Ausnahmezustand

Beim großen Faschingsumzug in Vierkirchen sind viele originelle Ideen und Motive umgesetzt worden.

Vierkirchen – Schon ab Mittag war Vierkirchen abgesperrt, kein Auto durfte mehr in den Ortskern. Die Umgehungsstraße und sämtliche Seitenstraßen waren völlig zugeparkt. Auch das Wetter war am Samstag einigermaßen verträglich, als der Gaudiwurm loslegte. Angeführt von der Blaskapelle, die als Steinzeitmenschen verkleidet spielten, marschierten die ersten von elf Fußgruppen im Zug. Dazu gehörten die Gmoahexn, ein paar Surfer, die vorletzte Generation als Thekenkleber, die, die Wirte retten, die kleine Raupe Nimmersatt oder die Biberbacher Vespa Women. Die Altburschen Basnbo nahmen sich des Themas „das Pflegeheim wird geschlossen“ an.

Märchenschloss und Puderrosa-Ranch

Zu sehen war alles: Märchenschlösser, Westernsaloons, Hogwarts Zauberschule, die Puderrosa-Ranch oder Schlumpfhausen. Auch sämtliche Zeitalter streiften die Faschingswagen – die Steinzeit, die Ägypter, die Gallier und die 20er-Jahre.

Auch aus den umliegenden Gemeinden hatten sich viele Akteure eingefunden. Auf dem Niederrother Wagen tummelten sich im „Woid“ Rehe und Hasen, Bergkirchen schickte einen amerikanischen Flugzeugträger, und die Langenpettenbacher starteten eine Rakete der Nasa.

40 Faschingswagen waren gemeldet, darunter auch Fahrzeuge aus Indersdorf, Allershausen, Jetzendorf oder Petershausen. Wie üblich waren die Pasenbacher Burschen und Mädchen mit einem großen Fahrzeug und rund 120 Maskierten angerückt. Thema war in Anlehnung an den Bundestag „Affenparlament Basnbo“. Bereits seit Anfang Dezember hatte der Verein an dem Wagen gearbeitet und sogar einen Wasserfall eingebaut. Bei den Fußballern des SC Vierkirchen ist derweil der Jamaika-Bob angekommen.

Am Rathausplatz trafen sich danach die vielen Narren zum stärken, tanzen und feiern. Höhepunkt waren die Auftritte des Prinzenpaares und der Prinzengarde des Faschingsvereins Kammerberg-Fahrenzhausen.

Brigitte Weber