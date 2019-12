Maskierte Täter rauben Autofahrer auf Parkplatz aus

Zwei maskierte Täter haben am Samstag gegen 22.40 Uhr einen 32-jähriger Autofahrer auf dem Pendlerparkplatz in Esterhofen ausgeraubt. Die Kripo Fürstenfeldbruck sucht Zeugen.

Vierkirchen - Zur Tatzeit befand sich der 32-Jährige in seinem Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz in Esterhofen, Bahnhofstraße, als plötzlich zwei maskierte Männer die Fahrertür aufrissen. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, ihm seinen Geldbeutel und die Autoschlüssel zu geben. Mit den erbeuteten Gegenständen flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Überfallene verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Noch auf dem Parkplatz fanden Polizeibeamte die Geldbörse und den Autoschlüssel des Geschädigten auf. Das Bargeld fehlte. Die Täter waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben als Masken. Die Männer sprachen deutsch ohne Akzent. Auffallend war der Größenunterschied der beiden. Ein Täter war ca. 160 cm, der zweite ca. 190 cm groß. Möglicherweise hielt sich während der Tat im Hintergrund auch noch eine dritte Person auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 0 81 41/61 20 entgegen.

dn