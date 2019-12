Sattelzug rutscht in Rettenbach - Bergung dauert die ganze Nacht

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmittag von seinem Navi fehlgeleitet worden. Auf einem Feldweg bei Rettenbach rutschte seine Zugmaschine samt Sattelanhänger in den Graben. Die Bergung dauerte die ganze Nacht.

Vierkirchen–Der 39-jährige Bulgare war mit seinem Lastzug, der Betonfertigteile geladen hatte, gegen 12 Uhr von Kollbach in Richtung Rettenbach unterwegs. Da sich an der Einfahrt von Rettenbach eine Baustelle befindet, leitete ihn sein Navi laut Polizei auf einen Feldweg, von dem der Sattelzug in einen Graben abrutschte. Der Dieseltank wurde dabei beschädigt. Die FFW Vierkirchen dichtete den Tank ab und errichtete eine Ölsperre im Gewässer.

Zur Bergung des Sattelzuges wurde eine Spezialfirma mit Autokränen benötigt. Der Sattelzug musste entladen werden, dann wurde in einem Acker Kies aufgeschüttet, um mit Stahlplatten ein Fundament für die Autokräne zu errichten. Einige Bäume mussten für den Kraneinsatz gefällt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Vierkirchen und Indersdorf, das THW, die Untere Naturschutzbehörde sowie die Kreisbrandinspektion. Die Arbeiten waren am Freitagfrüh um 6 Uhr beendet. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 40 000 Euro.

dn