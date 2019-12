Vierkirchen und Weichs: die Vernunftehe und ihr Ende

Vor genau 40 Jahren endete die Verwaltungsgemeinschaft Vierkirchen/Weichs – nach nicht einmal zwei Jahren. Es war trotz vorausgehender Ressentiments eine überraschend harmonische Zeit damals. Vierkirchner und Weichser tickten ähnlich. Und so ergaben sich so manche lustige Gegebenheiten aus der Zeit der Gebietsreform.

VON HEINZ NEFZGER

Vierkirchen/Weichs –Im Zuge der Gebietsreform 1978 waren die beiden seit jeher selbstständigen Gemeinden Vierkirchen und Weichs zu einer Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz Vierkirchen zusammengeführt worden, was beiderorts auf wenig Verständnis stieß. Nur: Um einer Eingemeindung andernorts zu entgehen, sahen die Vierkirchner und Weichser in der Verwaltungsgemeinschaft das kleinere Übel. Allerdings: Das Zweckbündnis der beiden flächenmäßig fast gleich großen Gemeinden (Vierkirchen: 19,4 Quadratkilometer, Weichs: 18,8) hielt nicht lange. Zum 1. Januar 1980, also vor 40 Jahren, wurde das Zweckbündnis schon wieder aufgelöst. Die bei der Zusammenlegung amtierenden Bürgermeister Hans Bestle (Vierkirchen) und Anton Riedl (Weichs) waren sich von vornherein einig, dass es, sollte es zu Korrekturen bei der Gebietsreform kommen, „man intensiv wieder eine Trennung anstrebt“.

Am 2. Mai 1978 wurde im Vierkirchner Rathaus die gemeinsame Arbeit aufgenommen. Bürgermeister waren zu diesem Zeitpunkt der frischgewählte Canisius Großmann-Neuhäusler (Vierkirchen), seinStellvertreter hieß Georg Hailer (Weichs). Die Chemie passte, Vierkirchner und Weichser tickten ähnlich. Ein gemeinsames Gaudi-Fußballspiel der Kommunalpolitiker und Mitarbeiter beispielsweise hinter dem Vierkirchner Rathaus war für die große Zuschauerzahl ein Riesenspaß und dokumentierte den Zusammenhalt der Verantwortlichen eindrucksvoll. Natürlich gab es auch ironische Bemerkungen untereinander. „Weix scheix, hot da Teifi g’sogt“, spotteten etwa die Vierkirchner. „Und is noch Viakiacha g’flong“, konterten die Weichser.

Auch die Bürgermeister Großmann-Neuhäusler und Hailer hatten ein äußerst gutes Verhältnis untereinander. Alle damals maßgeblichen Verantwortlichen waren vom sogenannten „alten Schlag“. Ein Handschlag, ein Wort, darauf konnte man sich stets verlassen. Der gewiefte „Canise“ und der urige, verschmitzte „Tschortscho“ ergänzten sich ideal. Trotz unterschiedlicher Interessenlagen gelang es ihnen immer, einen Kompromiss oder gar einen Konsens zur erzielen.

Vor Ablauf der Gebietsreform ergab sich dann die Chance, dass das aufstrebende Weichs mit seinen günstigen Wachstumsprognosen wieder selbstständig wird. Ein Antrag der Weichser wurde schließlich vom damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß positiv bewertet. Die Zustimmung der Vierkirchner lautete gemäß Protokollauszug wie folgt: „Der GR Vierkirchen bedauert zwar die geplante Auflösung der VG, nachdem zwischen den beiden Gemeinden ein gutes Einvernehmen bestand, hat aber Verständnis für das Bestreben der Gemeinde Weichs, wieder ihre vollständige Selbstständigkeit zu erhalten. Der Gemeinderat Vierkirchen erklärt sich mit der Auflösung der VG Vierkirchen/Weichs einverstanden.“ Die Zustimmung war einstimmig.

Unvergessen dann die Abschlussfeier mit Trennsuppe (!) im Gasthaus Bücherl, zu der die Weichser eingeladen hatten. „Resi Hailer, die Bürgermeistersgattin, und ich hatten dann zur Überraschung der anwesenden Ratsmitglieder und Beschäftigen ironische Gedichte vorbereitet, die für ausgelassene Stimmung sorgten“, erinnert sich Heinz Eichinger, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Vierkirchen.

