Endlich wieder Gaudiwurm in Vierkirchen - Anmeldung für Gruppen jetzt möglich

Vierkirchen narrisch: Am Faschingssamstag fahren und gehen die Gruppen durch den Ort, bevor am Gmoaplatz ein buntes Faschingstreiben folgt. © bw

Der Faschingssamstag kann kommen. Die Vorbereitungen auf den Gaudiwurm in Vierkirchen laufen auf Hochtouren. Wer nicht nur zugucken, sondern als Gruppe mitlaufen möchte, kann sich bis 9. Februar anmelden.

Vierkirchen – Nach zwei Jahren Pause findet auch in Vierkirchen wieder der weithin bekannte Faschingszug statt. Am Faschingssamstag, 18. Februar, um 13 Uhr geht’s los.

Die Narren sammeln sich am bunt dekorierten „Gmoaplatz“ vor dem Rathaus, wo die Standl der ortsansässigen Vereine auch für die Verpflegung sorgen. Gleichzeitig treffen sich die Faschingswagen und Fußgruppen in der Freisinger- und Asbacher Straße zur Zugaufstellung. Um 13.30 Uhr erfolgt dann der Startschuss durch die Straßen von Vierkirchen. Voran marschiert das Blasorchester, gefolgt vom Wagen des Bürgermeisters und den Gemeinderäten, den Motivwagen und den Fußgruppen aller Mitwirkenden. Traditionell werden in einigen Straßen von den Anwohnern kostenlos Getränke ausgeschenkt.

Faschingszeitung und Zeichen für 1,99 Euro

Hektische Betriebsamkeit herrscht bereits bei der Redaktion der Faschingszeitung „Vierkircha narrische Nachrichten“, die für 1,99 Euro beim Faschingszug und vorab bei den örtlichen Geschäften zu erhalten ist. Auch die Faschingszeichen für die Besucher kosten 1,99 Euro.

Faschingstreiben mit Prinzenpaar danach

Nach dem Umzug findet am Gmoaplatz ein buntes Faschingstreiben statt, gekrönt durch den Auftritt der Prinzengarde des Faschingsvereins Kammerberg-Fahrenzhausen mit seinem Prinzenpaar Prinzessin Veronika I. und Prinz Martin II. Auf viele närrische Gäste aus Nah und Fern freuen sich die Gemeinde Vierkirchen und die Vereinigung für Kultur und Brauchtum.

Um die anliegenden Bürger im Aufstellungsbereich zu schonen, dürfen die Musikanlagen auf den Wagen erst zum Abmarsch eingeschaltet werden.

Mit Formular bis 9. Februar anmelden

Wichtig für alle Gruppen, die am Faschingszug teilnehmen wollen: Eine Anmeldung ist unbedingt nötig. Unter www.vierkirchen.de findet man das Anmeldeformular. Das Formular muss heruntergeladen werden und unterschrieben bis 9. Februar per E-Mail an andreas_wackerl@web.de oder mit der Post an Andreas Wackerl, Am Anger 2, 85256 Vierkirchen geschickt werden. Für jede mit der Gruppe angemeldete Person kostet das Zeichen einen Euro. Genauere Informationen zur Teilnahme am Faschingszug erhalten die angemeldeten Gruppen dann in einer gesonderten Veranstaltung im Rathaus.

VON BRIGITTE WEBER