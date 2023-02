Bürgermeister lobt Vierkirchner Feuerwehr auf Hauptversammlung

Ernennung der Ehrenmitglieder: Johann Trinkl, Franz Kreutner, Georg Reischl (mit Urkunden v.l.). Es gratulierten Kommandant Manfred Huber (r.) und Vorsitzender Michael Grimmer (l.). © Brigitte Weber

Die Vierkirchner Feuerwehr ehrt bei Hauptversammlung viele Mitglieder und erntet gleichzeitig Lob für ihren Einsatz.

Vierkirchen – Zur Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vierkirchen begrüßte Vorsitzender Michael Grimmer die Gäste im Sportheim.

Schriftführer Christian Reischl blickte auf das Jahr 2022 und berichtete vom sehr gut besuchten Grillfest, einer Fahrt nach Niedersulz und dem Steckerlfischessen in Indersdorf. Außerdem beteiligten sich die Feuerwehrmänner am Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach am Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Vierkirchen sowie am Leonhardiritt.

Viele Veranstaltungen stehen bereits fest

Interne Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Wattturnier und Hochzeitsbesuche konnten wieder durchgeführt werden. Für das Jahr 2023 stehen bereits einige Termine fest, wie der Vereinsgottesdienst am 25. März, das Mannschaftsfoto am 23. April, die Fahnenweihe in Oberroth und Weichs und natürlich wieder das Grillfest. Geplant für 2023 sind 20 Übungen, Beteiligung am Ramadama, Teilnahme an den Jugendleistungsprüfungen, die Renovierung des Jugendraumes und eine Überraschungsveranstaltung.

Erfolgreiche Übergabe an neue Jugendwarte

Seit 1. Oktober vergangenen Jahres haben Christian Reischl und Maximilian Kreitmeier den Posten der Jugendwarte von Simon Danzer übernommen. Wie Christian Reischl berichtete, hat „sich die Übergabe sehr angenehm gestaltet und der Simon steht uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“. Ein herzliches Dankeschön und anhaltender Applaus ging an Simon Danzer für 13 Jahre Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs.

Im Moment besteht die Jugendgruppe aus 16 Mitgliedern, 14 Jungen und zwei Mädchen, die die aktive Mannschaft unterstützen. Nachdem 2022 nicht soviel möglich war, konnten die 19 Übungen nur im Rahmen der Corona-Bedingungen durchgeführt werden. Trotzdem kamen insgesamt 680 Stunden Jugendarbeit zusammen.

Die Wehr zählt derzeit 73 aktive Mitglieder. Kommandant Manfred Huber begründete die schlagkräftige Truppe mit dem Erfolgsrezept der vier Säulen – „Jugendarbeit, Quereinsteiger regenerieren, Frauen bei der Feuerwehr und den aktiven Dienst bis zur Altersgrenze“.

Ehrungen und Ernennungen Auf der Hauptversammlung standen Ehrungen und Ernennungen an: 10 Jahre Feuerwehrdienst: Matthias Liebhart; 20 Jahre: Manuel Meyerhofer, Andreas Sandmair und Alexander Scheitler; 60 Jahre Mitgliedschaft: Anton Scheitler; 65 Jahre Mitgliedschaft: Josef Diepold. Ernennung zum Ehrenmitglied: Johann Trinkl, Georg Reischl und Franz Kreutner. Dienstgradernennungen: Feuerwehrmann: Marlon Kreitmeier, Oberfeuerwehrmann/frau: Thomas Theier und Franziska Schaefer, Oberlöschmeister: Alexander Münch. bw

Viele Einsätze und ehrenamtliche Stunden geleistet

Insgesamt leistete die Feuerwehr Vierkirchen 45 Einsätze davon neun Brände, 32 Technische Hilfeleistungen und vier Sicherheitswachen. Davon waren 32 Einsätze innerhalb der Gemeinde und 13 Einsätze in den umliegenden Gemeinden. Zu diesen Einsätzen kommen noch 1845 Stunden an Übungen und Ausbildungen dazu wie Atemschutz Grundkurs, Schaumtrainer oder ABC Grundausbildung.

Alles zusammengerechnet ergeben die Summe von 3628 ehrenamtlich geleisteten Stunden der Feuerwehrleute für die Sicherheit der Gemeindebürger. Kommandant Huber sprach davon, „dass es wichtig ist, eine hohe Truppenstärke zu haben denn 49 Prozent der Einsätze sind unter tags, 51 Prozent bei Nacht, so lassen sich die Aufgaben besser verteilen.“

„Macht bitte weiter so“ - Bürgermeister Harald Dirlenbach

Der Vierkirchner Bürgermeister Harald Dirlenbach richtete seine Grußworte an die Anwesenden und bat: „Macht bitte weiter so, denn was Ihr auf die Beine stellt, ist wirklich hervorragend.“ Auch Kreisbrandrat Georg Reischl bedankte sich für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Vierkirchen und die immer gute Zusammenarbeit.

BRIGITTE WEBER