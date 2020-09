Endlich besserer Handy-Empfang in Ainhofen

Besserer Mobilfunk-Empfang in Ainhofen: Dafür soll jetzt ein neuer Funkmast Abhilfe schaffen. Christian Schilling vom Netzbetreiber Vodafone erklärte in einer Versammlung, wie und wo dieser Mast geplant ist.

Ainhofen – Die meisten Ainhofner, die Mobilfunk nutzen, klagen, dass der Handy-Empfang schlecht sei. Nun aber verspricht sich die Gemeinde Besserung, denn Vodafone will auf einer Anhöhe rund 300 Meter vom Freibad entfernt mit einem 30 Meter hohen Funkmasten sein Netz verbessern. Der Masten soll auf einer 200 Quadratmeter großen, umzäunten Fläche, die im Besitz des VfB Ainhofen (Trägerverein des Freibads) ist, entstehen.

In einer von rund 30 Ainhofnern besuchten Infoveranstaltung auf der Terrasse des wegen Corona geschlossenen Freibads stand Christian Schilling, der bayernweit für die Öffentlichkeitsarbeit von Vodafone zuständig ist, Rede und Antwort. „Wir suchen Lückenschließungen am bestehenden Netz, von dem geplanten Mobilfunkmast sollen in erster Linie die Mobilfunknutzer profitieren“, sagte Schilling. Laut ihm sei die Kessellage von Ainhofen für den derzeit schlechten Empfang schuld.

Vodafone wolle dem Anspruch der Nutzer gerecht werden und baue für ein mobiles Breitband aus. Die Funknetzplaner hätten den ausgesuchten Standort für den 30-Meter-Mast für optimal befunden. Es soll ein sogenannter Schleuderbetonmast werden. Schilling betonte, dass die Leistung für das mobile Telefonieren vom Standort des Masts abhänge. Vodafone wolle daher aufbauen, auf die vierte Generation Mobilfunk. Es seien von dem Standort keine hohen Frequenzen zu erwarten. „Das ist ein Standort wie 1000 andere in Deutschland“ versicherte der Vodafone-Vertreter.

Nur ganz wenige Ainhofener zweifeln an dem ausgewählten Standort. Dazu gehört der Bio-Landwirt Konrad Hefele, der nicht glauben will, dass es keinen besseren Standort als den ausgewählten gibt, der nur rund 150 Meter von der Wohnbebauung am Wasserschlag entfernt ist. Hefele hielt Schilling vor, dass dort nur Vodafone-Kunden einen Vorteil hätten, was der aber so nicht stehen lassen wollte.

Er sagte, dass es wie in vielen anderen Orten Bayerns auch in Ainhofen möglich sei, dass andere Mobilfunk-Anbieter den Masten mitbenutzten. „Das wäre aber sicher ein langer Weg“, gab Hefele zu bedenken. Ziel von Vodafone sei es laut Schilling in erster Linie, dass es keine „grauen Flecken“ mehr gibt. Man wolle 99 Prozent der angeschlossenen Haushalte versorgen.

Dass derzeit schon 96 Prozent der Haushalte in Deutschland versorgt werden, bezweifelten einige Zuhörer. Laut Schilling würden bei allen bayerischen Bauwerken von Vodafone alle Netzbetreiber gefragt, inwieweit Interesse zur Mitbenutzung bestehe. Es könne durchaus auch der Bürgermeister proaktive politische Arbeit betreiben.

Der anwesende Gemeinde-Chef Franz Obesser erklärte, dass ihm der schlechte Empfang in Ainhofen schon seit vielen Jahren von Bürgerversammlungen her bekannt sei und er es deshalb begrüße, wenn hier Besserung in Sicht ist. „Wir sind eine digitale Gesellschaft, drum ist das Vorhaben hier eine gute Sache“, argumentierte Obesser und auch die Gemeinderäte Monika Geisenhofer und Werner Scheib (beide CSU) sowie Hubert Schulz von den Grünen pflichteten ihm bei.

Obesser betonte aber auch, dass trotz modernster Mobilfunktechnik man die Ängste der Bürger vor gesundheitlichen Schäden ernst nehmen müsse. Wenn wie in Ainhofen der Freibad-Trägerverein in dieser Sache den Konsens suche, sei das eine gute Sache. Es müsse aber jedem Bürger klar werden, dass der VfB durch die Mobilfunkmasten-Miete nicht reich werde.

Aus der Versammlung kam die Frage, wann mit dem Mastbau begonnen werden könne. Und da machte Schilling keinen Hehl daraus, dass die Mühlen der Verwaltung langsam mahlten. „Wenn wir ab Mietvertrag in 18 Monaten funken können, dann wäre das schon enorm schnell“, sagte er. VfB-Vorstand Hans Reif gab zu verstehen, dass der Schwimmbad-Verein alles daran setzen werde, die Planungen in die Tat umzusetzen, „weil der Badebetrieb nicht im Geringsten beeinträchtigt wird“.