Begleiterin konnte ihn erst noch ausgraben: Skifahrer (26) aus Dachau stirbt bei Lawinenabgang 

Einen Dank an alle Helfer, die ihr Leben riskieren.

Lawinen sind mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich - vor allem für Personen, die die örltlichen Gegebenheiten nicht oder wenig kennen. Selbst Ortskundigen fällt es im Winter schwer, eine Felskante unter Schnee zu erkennen. Um so gefährlicher ist es, Schneebretter von Felsen zu unterscheiden.

Wer sich außerhalb gesicherter Pisten - insbesondere auf gesperrten Arealen - aufhält, gefährdet nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das anderer - insbesondere das der meist ehrenamtlich tätigen Retter.

Da viele nicht wissen, wie groß die Überlebenschancen sind hier mal die Fakten.

Zitiat:

Untersuchungen haben ergeben, daß von 65 Menschen, die von Lawinen erfaßt wurden, 53 vollständig unter den Schneemassen begraben, 13 nur teilweise verschüttet waren. Während die nur teilweise Verschütteten fast alle überlebt haben, kam für 85 Prozent der vollständig Verschütteten jede Hilfe zu spät.

Kommentar: Das liegt meistens daran, das beim Einschluß kaum Luft in der kleinen Höhle vorhanden - bei Staublawinen erstickt der Mensch häufig an eindringendem Schnee in Mund und Nase

Statistiken zeigen, daß die Chance, mit dem Leben davonzukommen, für Lawinenopfer in den ersten 15 Minuten sehr groß ist – vorausgesetzt sie gehören nicht zu den unglücklichen fünf Prozent, die noch vor Stillstand der Lawine tödlich verletzt wurden.

Kommentar: Nicht selten erschlägt auch hier ein Baum oder der Felsen den/die betroffenen

Zitat ende

Quelle: scinexx.de