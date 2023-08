150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weichs - die bewegende Geschichte

Die Feuerwehr Weichs war auch 1962 bei der 65-Jahr-Feier der Feuerwehr Pasenbach dabei. © Repro: Heinz Nefzger

Die Freiwillige Feuerwehr Weichs feiert vom 8. bis 10. September ihr 150-jähriges Bestehen. Ein Blick in die faszinierende Historie dieses traditionsreichen Vereins, der zugleich der älteste in der Gemeinde ist, kommt einer beeindruckenden Zeitreise gleich.

Weichs – Die Wurzeln dieses bedeutenden Vereins gehen auf den 10. August 1873 zurück, als sich 30 Gründungsmitglieder, darunter der damalige Bürgermeister Georg Baumann und der Lehrer Gottlieb Metzger, zusammenfanden, um diese wichtige Institution ins Leben zu rufen.

Bereits im 19. Jahrhundert fanden sich großzügige Förderer der jungen Feuerwehr. Bauern, Lehrer und Pfarrer leisteten ihren Beitrag, und bemerkenswerterweise spendeten 1875 sogar die Frauen und Jungfrauen des kleinen Ortes an der Glonn 34,11 Mark.

Die Geschichte der Feuerwehr Weichs ist geprägt von zahlreichen bedeutenden Ereignissen und Feierlichkeiten. Ein Meilenstein war die 50-Jahr-Feier im Jahr 1923, bei der eine beeindruckenden Schauübung im Pfarrgarten unter der Obhut von Graf Spreti stattfand. Die Geschichte birgt aber auch schmerzliche Ereignisse, denn viele mutige Feuerwehrkameraden ließen im Krieg ihr Leben.

1973 wurde dann das 100-jährige Bestehen mit 48 Vereinen groß gefeiert. Unter den zahlreichen Ehrengästen konnte der stellvertretende Kommandant Max Nefzger auch Landrat Dr. Hubert Pestenhofer begrüßen.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens nun erscheint eine beeindruckende Festschrift mit über 100 Seiten, die einen Einblick in die prägenden Momente der Vereinsgeschichte gibt. Einige Höhepunkte dieser Chronik sind bereits bekannt: 1983 verlegte die Feuerwehr ihren Sitz vom ursprünglichen, bescheidenen Feuerwehrhaus in der Fränkinger Straße in das historische Schulgebäude in der Schulstraße, in dem heute Sozialwohnungen untergebracht sind. Mit einem Jahrhunderthochwasser hatten die Floriansjünger am 6. August 1989 zu kämpfen. Viele Häuser in Weichs und Umgebung standen unter Wasser. Innovation und Weiterentwicklung standen bei der Feuerwehr Weichs schon immer im Mittelpunkt. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist das Jahr 1992, in dem erstmals eine Gruppe der Feuerwehr Weichs das Leistungsabzeichen im Wasseraufbau erfolgreich ablegte. Auch in den folgenden Jahren blieb die Feuerwehr nicht untätig: 1993 erfolgte der Umzug in neue Räumlichkeiten am Bauhof in der Nähe der Kläranlage, gefolgt von der Weihe des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 16/12 im Mai 1993.

Im Jahr 1999 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Feuerwehr Weichs geschrieben, als das moderne Feuerwehrhaus an der Staatsstraße am Ortsausgang Richtung Ebersbach eingeweiht wurde. Dieser beeindruckende Bau war das Resultat von über 4000 Stunden Eigenleistung der engagierten Mitglieder.

Ein Wendepunkt für den Verein war der 1. Januar 2006, als der Verein „Freiwillige Feuerwehr Weichs“ ins Leben gerufen wurde. Dieser dient seither der Verwaltung und Koordination aller Aktivitäten und Tätigkeiten außerhalb des Einsatz- und Übungsgeschehens.

Die Weihe des neuen Mehrzweckfahrzeuges im Jahr 2007 und des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) im Jahr 2011 gingen ebenfalls in die Geschichtsbücher ein.

Die Coronazeit von 2020 bis 2022 stellte die Feuerwehrler vor ungewohnte Aufgaben. Dazu zählten unter anderem die Unterstützung beim Auf- und Abbau verschiedenerer Teststationen im Landkreis sowie Winterübungen per Videokonferenz.

Heinz Nefzger