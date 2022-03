Beeindruckende Hilfsaktion von Weichser Freunde: 3800 Kilometer an drei Tagen

Das Team Konvoi Weichs am Hafen von Isaccea in Rumänien kurz nach der Übergabe der Hilfsgüter. Ganz Europa hilft für die Ukraine © nef

Freunde fahren Medikamente im Wert von 20 000 Euro an die rumänisch-ukrainische Grenze

Weichs – Die beiden Weichser Basti Brummer und Markus Fastus sind zusammen mit ihren Freunden Ivanna Eckert, Joshua Couch, Sofia Kögler und Ramón Fastus mit drei Transportfahrzeugen an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren, um Arzneimittel in das so vom Krieg betroffene Gebiet zu bringen. Die Hilfe erfolgte im Rahmen „Apotheker ohne Grenzen“.

An drei Tagen haben die Freunde rund 3800 strapaziöse Kilometer hin und zurück durch drei Landesgrenzen zurückgelegt – die Fahrzeuge vollbeladen mit Medikamenten. Es waren Medikamente im Wert von gut über 20 000 Euro, die mit Geldspenden angeschafft werden konnten und jenseits der Donau für die Städte Nikolajew und Odessa an ehrenamtliche Helfer aus der Ukraine übergeben werden konnten.

Es handelte sich dabei um Arzneimittel, die Krankenhäuser benötigen, um Verwundete zu pflegen. Von Schmerzmitteln bis Verbänden.

Konvoi „Weichs“ hat sich die engagierte Truppe genannt, auch wenn nicht alle aus Weichs stammten. Es war eine der ersten Lieferung dieser Art überhaupt aus Deutschland in die Region, über die auch SAT 1 und Welt Live berichtete.

Brummer, Fastus und die anderen stellten fest, dass sich zwischen Moldawien, Rumänien und der Ukraine schier ganz „Europa“ trifft, um den so arg vom Krieg gebeutelten Ukrainern zu helfen.

Sämtliche Medikamente wurden großzügigerweise zum Selbstkostenpreis von der Götz-Apotheke in Petershausen zur Verfügung gestellt. Flüchtlinge, wie ursprünglich vorgesehen, wurden nicht mit nach Deutschland gebracht.

Ob die Truppe selbst in nächster Zeit wieder Richtung Odessa aufbricht ist aktuell nicht absehbar. Auf Nachfrage hat die Gruppe aber bereits schon einige nützliche Informationen hinsichtlich der Routenführung an diverse Hilfsorganisationen weitergegeben.

nef