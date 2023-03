Abschied im Pro Seniore: Lidija Schicht geht nach 22 Jahren in Ebersbach in Ruhestand

Verabschiedung: Wolfgang Gartenlöhner (Heimaufsicht in Rente) Apotheker Robert Götz, Stefan Hildebrand (Heimaufsicht Landkreis Dachau), Birgit Winter (Geschäftsführung Victors Unternehmensgruppe, zu der Pro Seniore gehört), Lidija Schicht, Adnela Numanovic (Residenzleitung Wohnpark Ebersbach), (von links) und Petra Hesse (sitzend, Heimführsprecherin). © neF

Lidija Schicht bringt es auf 50 Berufsjahre, seit 34 Jahren arbeitet sie bei Pro Seniore, die letzten 22 Jahren in Ebersbach. Für sie ist jetzt Schluss. Sie genießt ihren Ruhestand, wurde davor allerdings noch gebührend verabschiedet.

Ebersbach – Beim Pro Seniore Wohnpark in Ebersbach ging eine Ära zu Ende: Hausleiterin Lidija Schicht wurde in den Ruhestand verabschiedet. 34 Jahre lang war sie bei Pro Seniore in verschiedenen Einrichtungen tätig. Die letzten 22 Jahre immer in Ebersbach, als Hausleiterin und die vergangen fünf Jahre zusätzlich auch noch als Regionalleitung von Pro Seniore Süd.

Die 64-jährige gebürtige Serbin ist gelernte Altenpflegerin. Sie hat mittlerweile 50 Berufsjahre hinter sich. Die Altenpflege sah sie für sie nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung an. Besonders in die Ebersbacher Einrichtung hat sie viel Herzblut reingesteckt.

Lidija Schicht blickt bei Verabschiedung in Ruhestand nochmals zurück

Ihr ist es zu verdanken, dass Pro Seniore fest im Ort eingebunden ist. Sie freut sich rückblickend über die gute Zusammenarbeit mit vielen Ortsbewohnern, die oft auch bei der Wohnungssuche für die Angestellten halfen, mit dem Freizeitclub und der Feuerwehr Weichs. Unerwähnt will sie auch nicht die tolle Unterstützung der Heimfürsprecher lassen. Früher war dies von Seiten der Gemeinde Altbürgermeister Martin Edelmann. Jetzt ist dies Petra Hesse. Auch das Verhältnis zu den beiden Kirchen war optimal.

Zuletzt war Schicht Vorgesetzte von rund 80 Angestellten, die aktuell etwa 120 Bewohner betreuen. Pro Seniore ist einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde Weichs.

Schöne Erinnerungen an „zweite Heimat“

Obwohl es auch oft recht traurige Momente gab, bleibt Pro Seniore Ebersbach für Schicht immer in besonderer Erinnerung. Dazu gehören unter anderem die vielen schönen Feste. Ihr Wunsch für die Zukunft ist, dass es wieder mehr Pflegekräfte gibt – „Und der Menschheit wünsche ich ihre Bescheidenheit, die bei vielen leider verloren gegangen ist, wieder zu finden.“

Nicht nur weil sie im Nachbarort Petershausen wohnt, wird sie ihrer „zweiten Heimat“, dem Pro Seniore Wohnpark, in irgendeiner Weise immer verbunden bleiben. Bei einer gemeinsamen Feier im Victors Hotel in Unterschleißheim fand kürzlich ihre offizielle Verabschiedung statt.

Nachfolgerin bereits gefunden

Ihre Nachfolgerin ist die aus Bosnien stammende Adnela Numanovic, die das Haus schon gut kennt, da sie mittlerweile auch schon sieben Jahre hier tätig ist.

Von HEINZ NEFZGER