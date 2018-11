„A Kufern“: Gelungene Premiere

Mit „A Kufern“, einer Altmünchner Kriminalkomödie von Peter Landstorfer in drei Akten, die im vergangenen 20. Jahrhundert spielt, hat das Weichser Stadl bei der Premiere begeistert.

Weichs– Erstaunlich, in welch teils recht unterschiedlichen Sprach- und Verkleidungsrollen die Laienschauspieler unter der erstmaligen Leitung von Dorothea Forche ihre Rollen interpretierten. Von den Besuchern ernteten sie dafür wohlverdienten Applaus. Dabei waren diesmal neben erfahrenen Bühnenhasen auch einige Newcomer.

A Kufern, vermutlich kennen nicht mal alle Bayern mehr dieses Wort: ein Koffer. Und um den und speziell dessen Inhalt drehte sich auf der Weichser Bürgersaal-Bühne fast alles. Im Stück benutzt eine kleine Münchner Gangsterbande das Hinterzimmer eines Schneiderladens, der vom Schneider Anton Nadel (hervorragend gespielt von Matthias Hermann) geführt wird, als Tarnung für ihre Geschäfte.

Als selbsternannter Gangsterboss Bubi Bratzler ist Peter Wostry, dem diese Rolle schier auf den Leib geschnitten ist, in der Hauptrolle zu sehen. Auch wenn er stets als starker Mann auftritt, der alles im Griff hat, verzweifelt er schier an seinen durchschnittlich begabten Kleinganoven. Das sind: Maria Forche-Huber als Erna Stresser und Partnerin vom Fingerl Beppi (Thomas Atzenhofer), Michaela Dörr als Taschendiebin Zeiger Lilli, Straßendiebin Lalo (Martina Gstettenbauer) und Martin Nefzger, der sich in der Rolle als etwas tollpatschiger Trickbetrüger Luggi Stauber ebenso wohl fühlte wie Holger Neumann als Straßendieb Gassen-Paule und Ute Gesang als Schwester Pangratia. Nicht zu vergessen Martin Hofmann, im wirklichen Leben selbst als Vize-Bürgermeister politisch aktiv, der als Minister dem Stück noch das besondere i- Tüpferl gab.

Nachdem die Kleinganoven fast immer nur Taschenuhren und Kleingeld erbeuteten, gelingt schließlich dem gerissenen Gassen-Paule der große Coup: Am Bahnhof bringt er einen „Kufern“ in seinen Besitz. Doch die anfängliche Freude hält nicht lange an, denn man findet im Koffer auch einen Brief, in dem sich ein großes Handelsunternehmen mit einer Spende für „die wohlwollende Entscheidung in bekannter Sache“ beim „Ministeri“ bedankt. Das Geld ist Bubi zu heiß. So beschließt er, den Koffer mit dem „Schmiergeld“ an den Ministeri zurückzugeben. Doch mit Hintergedanken. Er schlägt, gerissen wie er sich selbst sieht und auch so auftritt, ein Geschäft vor, bei dem das Geld gewaschen werden soll.

Mehr soll natürlich noch nicht verraten werden, denn am kommenden Freitag/Samstag/Sonntag, 16./17./18. November, Beginn ist sonntags um 18 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr stehen weitere Aufführungen auf dem Programm. Dazu gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

Zum Schluss nur noch so viel: In einem Establishment, in dem sogar ein gestohlener roter Teppich aus dem leerstehenden Weichser Pfarrhaus ausgelegt ist, geht es manchmal schon recht kurios zu, bevor sich eine ganz verzwickte und am Ende doch recht einfache Kriminalgeschichte entspinnt.

Auch Souffleuse Regina Rottenfußer, Katja Zupfer, zuständig für Maske und Kostüme, Julius Gesang von der Tontechnik sowie Günter Schilcher und Josef Karst, die für den gelungenen Bühnenbau verantwortlich waren, trugen zum Gelingen des Stücks bei.

nef