Brückenklasse an der Realschule: Ankommen ist das Ziel

Besonderes Engagement: Schulleiterin Anita Aumüller-Menz (rechts) mit der ukrainischen Lehrkraft Iryna Isko, die vor dem Krieg geflüchtet ist. Foto: heinz nefzger © heinz nefzger

An der Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs besuchen 17 Schüler aus der Ukraine die Brückenklasse der Jahrgangsstufen fünf bis neun. Das Ziel: Ankommen.

Weichs - In den 30 Wochenstunden werden die 17 Schüler an der Theresia-Gerhardinger-Realschule von vier Lehrern unterrichtet; zehn Stunden in Deutsch als Zweitsprache, je fünf in Mathematik und Englisch. Dazu kommen noch Biologie, Geografie und Sport in ukrainischer Sprache.

Die Flüchtlingskinder wohnen allesamt im Landkreis Dachau. „Was den allgemeinen Leistungsstand, Motivation sowie die Deutschkenntnisse betrifft, ist die Klasse von einer großen Heterogenität gekennzeichnet“, sagt Schulleiterin Anita Aumüller-Menz.

Drei der Lehrer kommen aus der Willkommensgruppe, dem Vorgänger der Brückenklasse. Zwei Lehrkräfte haben Russischkenntnisse. Sie geben die Deutsch- und Englisch-Stunden. Eine ukrainische Lehrkraft kommt direkt aus dem Kriegsgebiet.

Bei den Schülern sind die Vorkenntnisse, aber auch die Leistungsbereitschaft sehr unterschiedlich. Manche lernen schnell Deutsch, andere können die neue Sprache kaum sprechen. Die Klasse ist schul- und altersübergreifend. Einige Kinder konnten anfangs nur die kyrillischen Schriftzeichen und mussten erst deutsche Buchstaben lernen. Auch der Fortschritt ist sehr unterschiedlich. Das Erlernen der deutschen Sprache besitzt Priorität, um im günstigsten Fall am Regelunterricht teilnehmen zu können. Einige Kinder pendeln zwischen dem Unterricht in der Brückenklasse und einem Online-Unterricht ukrainischer Schulen hin und her. Da viele Familien schnellstmöglich wieder in die Ukraine zurück wollen, ist für einige der Schüler das Erlernen der deutschen Sprache wenig bedeutsam.

Anfang des Schuljahres waren es 20 Schüler. Eine Familie ist zurück in die Ukraine gefahren. Zwei Familien haben innerhalb von Bayern ihren Wohnsitz gewechselt. Vor ein paar Wochen kam eine neue Schülerin aus einer anderen Realschule hinzu. Sie besuchte dort die Regelklasse, da es keine Brückenklasse gab. Das Mädchen konnte sich in dieser Schule nicht integrieren. Für sie war der Lernstoff zu schwer. Deshalb folgte der Wechsel nach Weichs.

Aumüller-Menz: „Viele Schülerinnen und Schüler sind noch in der Ankommensphase, nur wenige scheinen angekommen zu sein. Auch die Lehrkräfte müssen den Eltern immer wieder die Schul- und Anwesenheitspflicht vermitteln. Manche haben die Erwartung, dass ihr Kind nach dem ukrainischen Schulsystem beschult wird, aber das ist nicht das Ziel der Brückenklassen. Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen zu integrieren, ihnen das Ankommen zu erleichtern, ist das Ziel.“

Um die ukrainischen Kinder und Jugendlichen besser in die Schulgemeinschaft zu integrieren, führt die Weichser Realschule regelmäßig kleine Projekte durch. Tutoren aus den Regelklassen kümmern sich um die Brückenklasse. Die Schulleiterin, ohne deren besonderes Engagement es vermutlich die Brückenklasse in dieser Form hier nicht gäbe, sieht natürlich, dass es gewisse Defizite und Differenzen gibt, doch eines ist für sie ganz wichtig: „Man sieht, dass die Kinder aus einem europäisch geprägten Kulturkreis kommen. Es ist erfreulich auffällig, mit welcher Disziplin und Dankbarkeit sie unsere Realschule besuchen.“

Wie es aussieht, wird es auch im neuen Schuljahr eine Brückenklasse an der Theresia-Gerhardinger-Realschule geben. Auch auf die Aufnahme weiterer Flüchtlingskinder ist sie vorbereitet.

Heinz Nefzger