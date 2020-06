Weiterhin keine Einbahnstraßenregelung

Das Thema wurde schon öfter angesprochen Immer mit dem gleichen Ergebnis. So auch jetzt in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung in Weichs: die Baustädterstraße wird keine Einbahnstraße

Weichs –Auf Anregung von Gemeinderat Florian Betz (WBV) stand auf der jüngsten Bauausschusssitzung in Weichs einmal mehr das Thema „Straßenführung in der Baustädterstraße als Einbahnstraße“ auf der Tagesordnung. Die beengten Verhältnisse in der Baustädterstraße sind seit langem ein Thema und waren bereits 2013 und 2015 in nichtöffentlichen Sitzungen mit dem Ergebnis diskutiert worden, dass das Gremium alles so beließ, wie es ist. Der Erwerb einer Fläche zur Sicherung einer ausreichenden Fahrbahnbreite in der Kurve konnte bisher nicht realisiert werden.

Bürgermeister Harald Mundl (WBV) erklärte, dass sich auch durch die vom Hausbesitzer mittlerweile aufgestellten Metallboxen als Abgrenzung vor dem ehemaligen Geschäftsgebäude nichts geändert hat. Auch wenn es in der Kurve, in der sich keine zwei Autos begegnen können, sehr eng und unübersichtlich ist, war sich das Ratsgremium einig, keine Einbahnstraßenregelung einzuführen.

Auch die mehrfach geäußerten Vorschläge, mit einem Verkehrszeichen oder Markierungen auf dem Asphalt auf die beengten Verhältnisse hinzuweisen, drangen nicht durch. Als Grund war unter anderem zu hören, dass zu 90 Prozent Einheimische dort fahren, die die Situation kennen. Zudem hat sich bisher noch nie ein Unfall ereignet.

Auch Betz sieht die Situation mittlerweile nicht mehr so kritisch, da er feststelle, dass wegen der Verlegung des St.-Martin-Kindergartens (Module mit Eingang an der Schulstraße) nicht mehr so viele Autos durch die Baustädterstraße fahren.

Zum Stichwort Sicherheit merkte Andreas Lamprecht (CSU) an, dass von dem leerstehenden alten, ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude an der Baustädterstraße keine Gefahr etwa durch herabfallende Dachplatten ausgeht. Mundl informierte dazu, dass diesbezüglich Vertreter des Landratsamtes vor Ort gewesen seien und sich der Problematik angenommen hätten. nef