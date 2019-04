Weniger Teilnehmer bei Schießabenden: Bavaria Schützen Weichs bekommen neues Gewehr

Adolf Geitner junior bleibt Chef der Bavaria-Schützen Weichs. Bei den Neuwahlen blieb auch ansonsten alles beim Alten – bis auf eine Ausnahme.

Weichs – Recht harmonisch verlief die Jahresversammlung der Schützengesellschaft Bavaria Weichs, zu der Vorsitzender Adolf Geitner junior 30 der rund 80 Mitglieder in der Bürgergaststätte begrüßen konnte.

Unter der Leitung von Matthias Rödlmeier fand die Neuwahl des Vorstands für die nächsten beiden Jahre statt. Dabei blieb fast alles wie bisher. Adolf Geitner junior wurde im Amt bestätigt, ebenso wie Kassier Hermann Oswald, Schriftführerin Karin Frede und Sportleiter Thomas Sänger. Kassenprüfer bleiben auch weiterhin Gerhard Ertl und Christian Blumenschein.

Lediglich der zweite Vorsitzende Sascha Plomer, der nicht mehr kandidierte, scheidet aus dem Führungsgremium aus und wird von Thomas Havemann ersetzt. Als Fahnenträger stellte sich Plomer aber weiter zur Verfügung. Ebenso wie die Begleiter Robert Spießke und Andreas Gailer. Als Ersatz fungieren künftig Hans Frede und Michael Ludwig. Zur Freude des Vorstands erklärte sich der Jungschütze Markus Lamprecht spontan bereit, wenn nötig bei den Fronleichnamsprozessionen, wo manche oft in Urlaub sind, als Fahnenträger auszuhelfen.

Sportleiter Sänger wünscht sich mehr Teilnehmer an den Schießabenden

Über eine recht positive Entwicklung der Finanzen berichtete Kassier Hermann Oswald, dessen einwandfreie Belegführung von Revisor Gerhard Ertl bestätigt wurde.

Etwas mehr Teilnehmer an den Schießabenden würde sich Sportleiter Thomas Sänger wünschen. Damit auch die ältere Generation künftig wieder aktiver wird, soll ein spezielles Auflagegewehr angeschafft werden. Der Jugend hingegen will der Verein den Schießsport mittels eines Lasergewehrs und Blasrohren näherbringen.

Drei Teams nahmen heuer am Punktspielbetrieb teil. Bei den Erwachsenen ließen die Platzierungen sowohl mit dem Gewehr, als auch mit der Pistole zu wünschen übrig. Besser erging es der Jugendmannschaft. Sie qualifizierte sich für das Gaufinale und belegte dort einen guten dritten Platz.

Relativ gut besucht laut Sänger auch die verschiedenen Preisschießen. Auch mit den Leistungen der 24 Teilnehmer beim Gemeindepokalschießen, bei dem die Bavaria-Schützen heuer Gastgeber waren, zeigte sich der Sportleiter recht zufrieden.

Zuletzt stimmten die Mitglieder bei der Versammlung über zwei Anträge ab. So legten sie fest, dass die Schießabende am Freitag künftig nicht mehr um 18.30 Uhr, sondern erst um 19 Uhr beginnen. Nach einer Satzungsänderung werden ab sofort Einladungen zur Jahresversammlung schriftlich und per E-Mail verschickt.

Seit sieben Jahrzehnten ist Johann Rottenfußer bei den Bavaria-Schützen

+ Sieben Jahrzehnte im Verein: Adolf Geitner junior gratuliert Johann Rottenfußer (links) zu dessen Jubiläum. © nef Bei der Versammlung standen auch Ehrungen auf dem Programm. Eine ganz besondere wurde dem gebürtigen Weichser Johann Rottenfußer, der heute in Indersdorf wohnt, zuteil. Er wurde vom Vorstand für seine 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 25 Jahre im Verein ist Andreas Peschel, der aber nicht anwesend war.

Über die Bekanntgabe der Vereinsmeister und die Proklamation der Schützenkönige wird übrigens gesondert berichtet. Von Heinz Nefzger