Feierliche Eröffnung der neuen Beachsportplätze: Weiteres Markenzeichen für Weichs

Erklärte das Projekt bei der Eröffnung: SVW-Tennischef Stefan Finkl (Zweiter von rechts). Mit dabei Harald Mundl, Rado Bilek und Christian Dietrich (von links). © Nefzger

Die Beachsportplätze an der Fränkinger Straße sind nun endlich eröffnet. Buchungen sind über das Online-Portal möglich. Der Weichser Bürgermeister ist stolz auf die Anlage und freit sich nun über viele Besucher aus dem ganzen Landkreis.

Weichs – In diesem Jahr feiert der SV Weichs sein 75-jähriges Bestehen. Doch schon vor den offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten durften sich die Weichser nun über etwas Besonderes freuen: die Eröffnung der Beachsportplätze – an der Stelle, wo bisher die nicht mehr benötigten Tennisplätze fünf und sechs waren. In Eigenregie erstellt hatte die Anlage die Tennisabteilung, die auch die Betreuung übernehmen wird. Federführend bei dem Projekt waren Abteilungsleiter Stefan Finkl und sein Stellvertreter Radovan Bilek, unterstützt von weiteren fleißigen Tennislern und Volleyballern.

Auf der Anlage an der Fränkinger Straße können Beachtennis, -volleyball und -soccer gespielt werden. Mit seiner sportlichen Vielfalt sei sie somit einzigartig im gesamten Landkreis, betonte Finkl bei seiner Eröffnungsrede. Sein besonderer Dank galt „Rado“, auf dessen Hilfe er „zu jeder Zeit zählen konnte“. Ebenso dankte er dem Gemeinderat, dem Hauptverein und dem BLSV, die dem Vorhaben so positiv gegenüberstanden. In Kürze sollen auch noch Windbanner mit Werbung angebracht werden.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf etwa 35 000 Euro. Trotz qualitativ sehr hochwertiger Ausstattung konnte der Preis relativ niedrig gehalten werden, was an den enormen Eigenleistungen liegt, sagte Finkl. Dazu kam noch die Hilfe von Mitgliedern sowie von den Stockschützen, die nicht mehr benötigte Pflastersteine spendierten. Zwei Drittel der Ausgaben waren dem zertifizierten Spezialsand geschuldet. 680 Tonnen davon mussten verteilt werden. Von der Gemeinde bekamen die Tennisler einen Zuschuss in Höhe von 12 000 Euro. Außerdem gingen etliche Spenden ein.

SVW-Mitglieder spielen kostenlos

Finkl betonte, dass sämtliche Mitglieder des SV Weichs – zu bestimmten Zeiten – immer kostenlos spielen können. Ebenso am Nachmittag auch Kinder und Jugendliche ohne Vereinszugehörigkeit. Örtliche Schulen und Kindergärten sind ebenfalls frei. Auswärtige können die Plätze gegen eine moderate Gebühr buchen. Der Zugang zu den Plätzen erfolgt über ein Online-Portal. Näheres dazu ist über die Internetseite www.weichstennis.de zu erfahren.

Im sommerlichen Beach-Outfit kam Bürgermeister Harald Mundl zur Eröffnung. Er sieht die Anlage als eine weitere Aufwertung für die Gemeinde. „Von anderen werden wir dafür sicher wieder etwas beneidet werden“, meinte er und stellte bei Bedarf weitere Zuwendungen aus der Bürgerstiftung in Aussicht. Mundl: „Wir können den Hut vor dem ziehen, was hier geschaffen wurde. Es passt hervorragend in das Ensemble von Schule, Kinderhaus, Sport- und Bürgerhaus und Sportanlagen. Der Beachplatz ist ein weiteres Markenzeichen von Weichs!“ Der Bürgermeister durfte schließlich auch den ersten Aufschlag vornehmen.

Auch SVW-Hauptvorstand Christian Dietrich freute sich über das neue Angebot im Verein und lobte die „Manpower“, die hier von den Haupt-antreibern Stefan Finkl und Rado Bilek eingebracht worden sei. Dietrich sprach die Hoffnung aus, dass auf der neuen Anlage vielleicht in Zusammenarbeit mit der Bürgerstube kleine Events wie zum Beispiel Kindergeburtstage gefeiert werden.

Nachdem ein von der Gemeinde gestiftetes Fass Bier angezapft war, zogen viele Erwachsene und Kinder schnell ihre Schuhe aus und nahmen die Plätze bis zum Abend in Beschlag, während es sich andere Besucher an den Biertischen oder auf den Klapp-stühlen bequem machten.

