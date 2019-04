Generationswechsel bei der Weichser SPD

In der Weichser SPD ist eine Ära zu Ende gegangen: Heinrich Fitger hat nach fast 17 Jahren seinen Ortsvorsitz aus Altersgründen, er steht kurz vor seinem 81. Geburtstag, abgegeben. Trotz seines unermüdlichen Engagements für „seine“ Partei, ist in all den Jahren die Mitgliederzahl der Weichser SPD auf mittlerweile 15 gesunken.

Weichs – Nur sechs SPDler kamen zur Mitgliederversammlung in die Weichser Bürgerstubn, um unter der Leitung der stellvertretenden SPD-Unterbezirksvorsitzenden Martina Tschirge einen neuen Vorstand zu wählen.

Einstimmig schenkten diese dann dem 29-jährigen Florian Klein für die nächsten zwei Jahre das Vertrauen. Klein verbrachte als Kind einige Jahre im Landkreis Dachau, war dann später insbesondere auch beruflich in verschiedenen Städten Deutschlands unterwegs. Mittlerweile wohnt der ledige IT-Berater fast schon fünf Jahre in Weichs. Hier spielte er beim SV drei Jahre in der 2. Mannschaft Fußball. Der SPD trat er im September 2017 in der Nacht der verlorenen Bundestagswahl online bei.

Mit Blick auf seinen Vorgänger Fitger sprach er von großen Fußstapfen und einem schweren Erbe, das er antritt. Er werde ihn bei Bedarf gerne zur Rate ziehen und alles versuchen, dass es mit der SPD wieder aufwärts geht.

Sein Stellvertreter ist künftig Simon Kammermeier, der auf den nicht mehr kandidierenden Ludger Elmer folgt. Das Amt des Schatzmeisters und Schriftführers übernimmt weiterhin Manfred Goldberg. Mit Petra Hesse als Beisitzerin, der Posten war aktuell nicht besetzt, ist künftig wenigstens eine Frau im männerlastigen Weichser SPD-Vorstand vertreten. Revisoren sind Christiane und Heinrich Fitger.

Delegierte für die Unterbezirkskonferenzen bzw. - Parteitage sind Florian Klein und Simon Kammermeier (Ersatz Heinrich Fitger und Petra Hesse). Weiter wurden gewählt: Ortsvereinsvertreter für den ÜB-Vorstand und den ÜB-Ausschuss: Florian Klein, Delegierte zur Aufstellungsversammlung Kommunalwahl 2020: Petra Hesse und Simon Kammermeier (Ersatz Florian Klein und Heinrich Fitger).

In seinem letzten Rechenschaftsbericht ging Heinrich Fitger noch mal über die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Es freute ihn, dass man zusammen mit dem Ortsverein aus Petershausen einige öffentliche Diskussionsabende abhalten konnte. Genauso positiv war für ihn, dass man bei der Landtagswahl die AfD im Gegensatz zur Bundestagswahl von zwölf auf zehn Prozent zurückweisen konnte.

Die Weichser SPD, so Fitger, war insbesondere was die Kultur betrifft, präsent, etwa mit einem politischen Kabarett. „Da heben wir uns positiv von anderen Parteien und Gruppierungen in der Gemeinde ab.“

Dem Bericht von Schatzmeister Manfred Goldberg war zu entnehmen, dass die Partei zwar gut gewirtschaftet hat, aber, was bei der geringen Mitgliederzahl nicht verwundert, finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Heinrich Fitger sprach mit Blick auf die Veränderungen im Ortsvorsitz von einer „Zeitenwende – heute Abend“. Diese ist nun eingeläutet.

Heinz Nefzger