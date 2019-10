Bürgerversammlung in Weichs: „Kinderhausbau ist ein Leuchtturmprojekt“

Einen umfangreichen Bericht legte der Weichser Gemeindechef bei der Bürgerversammlung im Pfarrsaal ab. Harald Mundl konnte dabei auch Neuigkeiten aus dem Kindergartenbereich vermelden.

Waren es zwei Tage vorher bei der Seniorenbürgerversammlung im Pfarrsaal rund 30, kamen jetzt rund 50 Besucher inklusive etlicher Gemeinderäte zur Bürgerversammlung in den Bürgerhaussaal. Anhand einiger Luftaufnahmen durften diese die Gemeinde quasi „überfliegen“.

In seinem rund 90-minütigen Bericht über die Gemeinde Weichs gab Bürgermeister Harald Mundl (WBV) einen ausführlichen Überblick über viel Aktuelles, aber auch die Planungen für die Zukunft. Dabei stellte er gleich eingangs fest, dass die Einwohnerzahl der Gemeinde in den letzten acht Jahren um rund 21 Prozent von 2900 auf 3647 gestiegen ist. Überwiegend durch das Neubaugebiet Aufhausener Feld wurde erst unlängst ein Sprung um 130 gemacht. Ungefähr bei 30 pendeln sich die Geburten im Jahr ein.

168 Schüler (Vorjahr 163) besuchen momentan die Grundschule, die in acht Klassen aufgeteilt sind. Die Mittagsbetreuung, die derzeit noch in der Grundschule untergebracht ist, wird später in das Kinderhaus verlegt. In der Fünf-Jahres-Statistik ist ein kleiner Einbruch der Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2024 zu sehen. Enorm gestiegen ist der Betreuungsbedarf. Mehr als die Hälfte der Kinder besuchen mit steigender Tendenz die Mittagsbetreuung. Das Betreuungsangebot wird sich laut Mundl vermutlich nach der Fertigstellung des Kinderhauses ändern, und das Angebot auf einen Hort ausgebaut werden.

Als Leuchtturmprojekt schlechthin sieht er den mittlerweile begonnen Bau des Kinderhauses. Nach bisherigen Schätzungen sind 9,9 Millionen Euro dafür veranschlagt ist, wozu man 4,5 Millionen Euro an Fördergeldern erwartet. Bisher wurden allein schon 566 000 Euro für Planungskosten ausgegeben. Im Zeitraffer-Video konnte man die bisherigen Arbeiten verfolgen.

Mundl informierte erstmals auch darüber, dass die Gemeinde dem Katholischen Kindergarten St. Martin, der dringend sanierungsbedürftig ist, angeboten hat, statt zu sanieren doch besser in das neue Kinderhaus umzuziehen. Der Gemeindekindergarten Burlzbam würde dann stattdessen weiterhin beim Rathaus bleiben.

Anhand einer Sozialanalyse für den Landkreis wurde festgestellt, dass in Weichs ein hoher Bedarf an erzieherischen Hilfsmaßnahmen bestehe, etwa für Alleinerziehende oder Hartz IV-Bezieher. Der Migrationsanteil an der Grundschule liegt mittlerweile bei 20 Prozent. Der Jugendsozialarbeiterin Sabrina Janssen steht für ihre Arbeit an der Grundschule nun auch eine Hündin bei Seite.

Nicht nur das gemeindliche Ferienprogramm mit 25 Veranstaltungen, sondern auch die Ferienbetreuung im August wird sehr gut angenommen.

Bei seinen Informationen zur Gemeindeentwicklung war vom Gemeindechef unter anderem zu erfahren, dass mit dem Glasfaseranschluss der Grundschule im Herbst 2020 zu rechnen ist. Regelmäßig werden die gemeindlichen Kanäle untersucht und anstehende Sanierungen durchgeführt.

Im Aufhausener Feld, wo die Gemeinde ein Grundstück von 800 Quadratmeternbesitzt, will man ein Mehrfamilienhaus errichten mit Mietwohnungen für einkommensschwache Personen. Finanziert soll der Bau extern werden.

Der Helferkreis Asyl besteht nur noch aus etwa 15 Aktiven, die in den beiden Einrichtungen am Ort derzeit 46 Asylbewerber, davon 15 Fehlbeleger, betreuen. Auch wenn viele schon eine Arbeit gefunden haben, ist die Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche immer noch aktuell, war zu hören.

Mundl informierte zudem kurz über den aktuellen Stand zu der seit einiger Zeit gesperrten kleinen Brücke über den Mühlbach, die spätestens im Frühjahr 2020 wieder befahrbar sein soll, und über die Baupläne von alter Mühle und Sägemühlstadel.

Zur Personalsituation im Rathaus bemerkte der Bürgermeister, dass man sich seit Jahren an der untersten Grenze bewege.

Größere Ausgaben stehen für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule an. Noch keine endgültige Lösung gibt es zu den Problemen, die durch die beiden gleichnamigen Hauptstraßen in Aufhausen und Ebersbach immer wieder auftreten. Betroffen sind in Aufhausen 153 und in Ebersbach 84 Personen.

Mundl kündigte mit Blick auf die Kommunalwahlen im 15. März 2020, wozu noch Wahlhelfer gesucht werden, an, dass dies seine letzte Kandidatur sein werde. „Es muss wieder ein Jüngerer ran, um die Gemeinde weiter zu entwickeln“, so Mundl. Heinz Nefzger