Jahresversammlung des Gartenbauvereins: Neue Vergaberegel für den Obstlehrgarten

Bei der Jahresversammlung: Vorsitzender Franz Gruber (vorne rechts) und seine Stellvertreterin Brigitte Dornstädter (gegenüber) moderierten die Veranstaltung. © nef

Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege in Weichs hat seine Jahresversammlung abgehalten. Es zeigt sich, dass die Weichser Gartler über Änderung nachdenken.

Weichs – Wenn man bedenkt, dass wegen der Pandemie im vergangenen Jahr gar keine Jahresversammlung beim Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Weichs stattfinden konnte, war der Besuch von rund 40 Mitgliedern – von insgesamt 358 – im Bürgersaal doch eher mau. Für die aber, die gekommen waren, darunter Vizebürgermeister Martin Hofmann und Kreisvorsitzender Werner Gruber, war es eine informative Veranstaltung.

Hofmann betonte, dass er es wichtig findet, dass die Gartler ihr Wissen auch an den Nachwuchs weitergeben, damit die Gemeinde auch in Zukunft schöne Gärten hat. Abwechselnd wurden vom ersten Vorsitzenden Franz Gruber und seiner Stellvertreterin Brigitte Dornstädter zu den verschiedensten Themen Stellung bezogen bzw. Anregungen gegeben.

Dornstädter informierte, dass es durchaus rechtens ist, dass sie eine Doppelfunktion als zweite Vorsitzende und Schriftführerin ausübt. Dies war von einem Mitglied bei der Versammlung im Herbst angezweifelt worden.

Für den Obstlehrgarten konnte wieder eine vierte Rasenmähergruppe gefunden werden. Weitere freiwillige Helfer sind jederzeit willkommen. Dabei wird auch jemand gesucht, der bei der Instandhaltung und den Reparaturen der vereinseigenen Ausleihgeräte helfen kann.

Lob bekam die Kassiererin Christine Gruber von Kassenprüfer Jürgen Meyr für ihre äußerst korrekte Führung der Finanzen. Aus dem Bericht von Gruber war zu entnehmen, dass sich mit jeweils etwa 7000 Euro die Einnahmen (rund 6000 Euro machen davon die Beiträge aus) und Ausgaben (an den Verband und für Reparaturen sowie einer Neuanschaffung von Geräten) sich in etwa die Waage halten. Auch wenn die Ausgaben diesmal geringfügig höher sind, konnte sie einen recht positiven Kassenstand vermelden.

Beim Fachvortrag „Alte und neue Wege im Streuobstbau - den Streuobstpakt verwirklichen!“ und einige Infos zum Sortenerhaltungsprojekt des Landkreises war von Kreisfachberater Siegfried Lex zu hören.

Von der Definition von Obst und Obstbau, die gesundheitliche Bedeutung des einheimischen Obstes, die Kulturgeschichte bis hin zur Pomologie reichte die Spannweite des Vortrages. Dabei waren auch interessante Bilder von Obstbäumen aus dem Landkreis, aber auch etwa aus England und Kasachstan zu sehen.

Die Neuwahlen des Vorstands waren ebenfalls schon ein Thema, auch wenn sie erst 2023 stattfinden. Da der bisherige Vorsitzende Franz Gruber nach 22-jähriger Amtszeit aufhören möchte, und dies auch Konsequenzen auf weitere Posten haben könnte, wurde jetzt schon an die Mitglieder appelliert, künftig vielleicht eine Tätigkeit im Vorstand zu übernehmen. Sollten nämlich nicht alle Posten besetzt werden können, droht eine Aberkennung als „e.V“.

Änderungen wird es über kurz oder lang auch beim Obstlehrgarten geben. Da die Baumbesitzer immer älter werden und manche wegen der nicht leichten Pflege ihren Baum schon an den Verein zurückgegeben haben, soll bis zum Herbst eine neue Vergaberegel erarbeitet werden.

Anmelden sollte man sich bald für den Vereinsausflug, der am 2. Juli in die Fuchsienstadt Wemding mit dem Besuch von einigen Sehenswürdigkeiten führt. Die Anwesenden wurden auch zu etlichen Themen aus dem Kreistag informiert – wie Gartenwettbewerb 2022 Thema „Obstvielfalt im Hausgarten“, Gartenpflegerlehrgang, Kinder- und Jugendseminar Thema „Wildblumen“. Anmeldungen dazu nimmt Franz Gruber entgegen.

Interessant an der Mitgliederentwicklung ist, dass von den 77, die in den vergangenen sechs Jahren beitraten, 40 weiblich und 37 männlich sind. Davor war die Männerwelt immer weit in der Überzahl.

Des Weiteren wurde das 75-jährige Vereinsjubiläum angesprochen, dass am 7. Juli zusammen mit den anderen „75-Jährigen“, des SV Weichs und des Trachtenvereins, gefeiert werden soll.

Bevor den Gartlern ein Kräuterpräsent ausgehändigt wurde, bekamen sie von Brigitte Dornstädter ein Zitat von Margret Altwood mit auf den Nachhauseweg: „Im Frühling sollte man am Ende des Tages nach Erde riechen“. Wer sich daran hält, dem steht sicher ein zufriedenes Gartenjahr bevor.

HEINZ NEFZGER

