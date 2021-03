Das Bauernhofmuseum ist sein Vermächtnis

Ebersbach – Vergangenen Mittwoch verstarb Dr. Alois Kammermeier (wir haben bereits kurz darüber berichtet). Am 1. April wäre er 95 geworden. Im Kreise seiner Familie schlief der bekannte Ebersbacher friedlich ein.

Noch bis in den Herbst kümmerte sich Alois Kammermeier um seinen Garten, sowie das möglich war. Besonders gerne saß er auf dem Bankerl vor seinem geschichtsträchtigen Haus und erfreute sich an seinem Anwesen und an der Natur.

Kammermeier war ein gebürtiger Niederbayer, daheim im Altlandkreis Rottenburg an der Laaber. Die Eltern hatten einen Gutshof.

Rund 40 Jahre war Kammermeier als Frauenarzt in München tätig. 1982 musste die Familie ihr schmuckes Haus in Allach verlassen, eine Autobahn wurde dort gebaut. In Ebersbach fand er ein Grundstück, wo er seine „bayerischen und historischen“ Visionen verwirklichen konnte. Unter anderem baute er sich dort ein kleines privates Bauernhofmuseum auf, durch das er immer gerne interessierte Besuchergruppengruppen führte.

Dazu gehören im Original das ehemalige Doimerhaus aus Günzenhausen, wo er mit seiner zweiten Frau Doris bis zu seinem Tod lebte, das Schusterhäusl aus Pasenbach, und im Nachbau ein Bachhäusl aus Mittermarbach. Die beiden Holzhäuser aus dem 18. Jahrhundert sind die inzwischen letzten beiden Vertreter in fünf Landkreisen, erzählte Kammermeier immer gerne. Wegen seiner historischen Taubenkogel wurde er früher öfters als „Taubenpapst“ bezeichnet, auch wenn die Kogel unbewohnt waren.

Kammermeier war Mitglied in verschiedenen Heimat-, Denkmal- und Landschaftsschutzvereinen. Reichliche Verdienste mit besonderem Augenmerk auf Kultur und Natur hat er sich auch in der Gemeinde Weichs erworben. Noch im Februar verlieh die Gemeinde ihm die Ehrenamtsurkunde. Kammermeier war an etlichen heimatkundlichen Aktivitäten in der Kommune maßgeblich beteiligt, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Einige Beispiele: Weichser Chronik, Aufbau des Gemeindearchivs, Festschrift 1200 Jahre Weichs und historische Ausstellung zum Jubiläum, Einführung von Hausnamen-Taferln, Heimatblätter der Gemeinde Weichs. Außerdem gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des örtlichen Naturschutzvereins.

Kammermeier, ein geselliger Bayer, war bekannt dafür, dass er nicht zu allem Ja und Amen sagte. So hätte er gerne etwa die Zufahrt zu seinem Bauernhofmuseum wieder mehr im „urigen“ Zustand gehabt. Halt so, wie es früher war. Kammermeier hat sich ganz allgemein viel mit der bayerischen Geschichte beschäftigt.

Seit Langem und auch heute noch gehören schottische Hochlandrinder zu seinem Anwesen. Unweit vom Bauernhofmuseum „Auf der Puit“ weiden die Tiere.

An eine alte Weisheit seiner Mutter erinnerte er sich immer besonders gerne: „Die Krankheit ist von selber kema, werd scho von selber wieder geh.“

Seinen 90. Geburtstag hat Dr. Kammermeier noch groß gefeiert. Dabei erzählte er bei einem Gespräch mit der Heimatzeitung, dass er statistisch noch drei Jahre zu Leben hätte. Jetzt wurden es fast fünf.

Um ihn trauern nicht nur seine Frauen und drei Kinder aus erster und zweiter Ehe, sondern auch sieben Enkel- und drei Urenkelkinder. Das Bauernhofmuseum samt Anwesen hat bereits Sohn Simon übernommen. Er will es ganz im Sinne seines Vaters weiterführen. Die Urnenbeisetzung findet aufgrund der Corona-Einschränkungen im engsten Familienkreis statt.

