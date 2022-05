Das Weichser Gewerbegebiet wird zum „Anhänger-Abstellplatz“

Dauerparker im Weichser Gewerbegebiet sind häufiger Anlass für Beschwerden. © Nefzger

Im Weichser Rathaus gehen häufiger Beschwerden über Dauerparker im Gewerbegebiet ein. Jetzt wurde das Thema im Bauausschuss diskutiert.

Weichs - Für Ärger sorgen vor allem abgestellte Pkw-Anhänger. Grundsätzlich sei die Überwachung dieser Dauerparker – das Abstellen von Pkw-Anhängern ist nach der Straßenverkehrsordnung für maximal 14 Tage zulässig – kaum realisierbar, hieß es in der Sitzung. Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung hat als Alternative vorgeschlagen, so zu beschildern, dass das Abstellen von Anhängern nur noch mit dem Pkw zulässig ist. Dies fand im Ratsgremium jedoch keine Zustimmung.

Einige Firmen im Weichser Gewerbegebiet stellen Anhänger ab

Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU) zum Beispiel riet davon ab, da es in einem Gewerbegebiet einfach viele Firmen gebe, die Anhänger in ihrem Fuhrpark haben. Schön finde er den Anblick der abgestellten Anhänger aber nicht.

Unterstützung fand er insbesondere bei Simon Kammermeier, der praktisch doppelt betroffen ist. Der SPD-Gemeinderat hat nicht nur seinen Betrieb dort, er selbst stellt im Gewerbegebiet auch zwischenzeitlich kleine, meist landwirtschaftliche Gefährte ab. Kammermeier sieht die Lage an der Straße durch den Wegzug der Kinderkrippe mittlerweile als entspannt an.

Genauso einstimmig wie sich der Ausschuss für eine Ablehnung einer Beschilderung mit Parkverboten aussprach, stimmte er unisono einem Parkverbot im Kreuzungsbereich Fränkinger-/Birkenstraße zu. Dieses Verbot soll durch Grenzmarkierungen an der Fränkinger Straße in Richtung Grundschule sowie entgegengesetzt in Richtung Ortsmitte auf jeweils 15 Meter ausgeweitet werden. Damit soll die freie Einsicht in die Kreuzung sichergestellt werden. Auch hier gab es immer wieder Beschwerden, weil die Fahrzeuge von Falschparkern die Sicht einschränkten.

Johannes Wackerl, im Weichser Rathaus zuständig für den örtlichen Verkehr, sagte zudem zu, dass der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung die Beschränkungen regelmäßig überwachen werde.

