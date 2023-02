Der Biber ist im Ort angekommen: Landwirt befürchtet Schäden

Einen besonders großen Biber-Damm zeigt der Aufhauser Landwirt Rudi Barth. Hier sucht sich das Wasser aus dem Ebersbach einen neuen Weg in die Wiese. © Heinz Nefzger

Landwirt Rudi Barth sorgt sich wegen der vielen Biberdämme um Wiesen und Keller.

Aufhausen – Am Ebersbach zwischen Aufhausen und Ebersbach ist der Biber schon seit längerem sichtlich aktiv. Für den Aufhauser Landwirt Rudi Barth kann dies nicht mehr so weitergehen. Deshalb ist er bei der Gemeinde Weichs vorstellig geworden, etwas dagegen zu tun.

Er spricht von mittlerweile rund 20 mehr oder weniger großen Dämmen, die der oder die Biber mittlerweile aus Ästen, Schlamm und anderen Materialien angelegt haben. Dies führt teils zu einer starken Vernässung der Wiesen entlang des Baches. Die unterirdischen Biberburgen, wie der besorgte Landwirt sagt, können für die Bauern zu einem Durchbruch bei der Arbeit mit ihren Traktoren führen.

Biber ist hinter einem Hau angekommen

Mittlerweile, so Barth, ist der Biber schon in der Ortschaft Aufhausen hinter einem Haus mit einem Damm angekommen. Er sieht die Gefahr, dass dadurch die Keller oder Gärten durch Überflutungen zu Schaden kommen könnten.

Außerdem befürchtet er, dass über das Überlaufrohr vom Rückstaukanal das angestaute Wasser in das Kanalsystem zurückläuft, und somit für die Gemeinde erhöhte Kosten entstehen.

Früher schon einmal Probleme mit dem Biber

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten erklärte Bürgermeister Harald Mundl, dass das Problem mit dem Biber vor ein paar Jahren schon einmal massiv bestand. Da hatte sich am Ebersbach das Wasser durch die Biberbauten auch so hoch angestaut, dass es nicht mehr naturgemäß ablaufen konnte, und über das Kanalsystem zur Kläranlage in Jedenhofen, an die Aufhausen angeschlossen ist, ablief. Dadurch seien erhöhte Abwasserkosten entstanden. Mittlerweile sei für die Gemeinde das Problem aber gelöst. Mundl informiert: „Da am Rückstaukanal die Überlaufschwelle erhöht wurde, verteilt sich das Wasser, wenn es zu viel wird, auf die umliegenden Wiesen. Deren Verwässerung ist aber nicht mehr das Problem der Gemeinde, sondern der betroffenen Grundbesitzer entlang des Ebersbachs“. Mundl erklärt, dass, sollten durch die Biberbauten Schäden am Eigentum der Anlieger entstehen, diese sich an die dafür zuständige Stelle im Landratsamt wenden müssen.

Heinz Nefzger