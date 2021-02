Der ehemalige LKA-Chef ist ein 80er

Er musste sich mit Verbrechern und Verbrechen befassen. Als Chef des Landeskriminalamts trug Heinz Haumer große Verantwortung. Jetzt feierte er seinen 80.

Weichs – Vom Versicherungskaufmann zum Chef des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA). Heinz Haumer kann auf diese nicht alltägliche Berufskarriere zurückblicken. Genauso wie auf die Zeit, als aus dem Münchner Bub aus Haidhausen, geboren am 22. Februar 1941, ein Weichser wurde. Jetzt wurde er 80.

Nach einer Versicherungslehre absolvierte Haumer eine zweite Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. 1965 kam er bereits in das Polizeipräsidium in München. Es folgten Stationen bei der Kripo und im bayerischen Innenministerium als Referatsleiter Verbrechensbekämpfung und später Sachgebietsleiter Polizei. Von 2000 bis 2004 bis zum Eintritt in den Ruhestand war er schließlich als Chef des Bayerischen Landeskriminalamtes Bayerns oberster Polizist.

In seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Haumer mit den Innenministern Gerold Tandler, Karl Hillermeier, August Lang, Edmund Stoiber und Günther Beckstein zusammen. Besonders in den Bereichen Falschgeld, Rauschgift und Menschenhandel erzielte er in seiner BLKA-Amtszeit in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Ostblockländern beachtliche internationale Erfolge. Einen Fall wird Haumer nie vergessen: das Oktoberfestattentat 1980, wo er als Kriminaler im Ministerium eng mit den Ermittlungen beschäftigt war.

Im selben Jahr ist die Familie Haumer in das eigene Haus nach Weichs gezogen, „wo wir uns von Anfang an wohlgefühlt haben“. Ein schwerer Schicksalsschlag war für den Jubilar im Jahr 2017 der Tod seiner Frau Karin, mit der er die Kinder Florian und Kathrin großgezogen hatte und mit der er 53 Jahre glücklich verheiratet gewesen war. Haumer jetzt gut drei Jahre später: „Man sagt, die Zeit heilt Wunden. Bei mir nicht. Die Wunden sind noch nicht vernarbt.“ So oft es geht, geht er zur Urnenwand in den Gemeindefriedhof, wo Karin ihre letzte Ruhestätte fand.

Auch die Coronazeit macht Haumer zu schaffen. Für ihn sind die Kontaktbeschränkungen, auch wenn er sie für vernünftig hält, nicht einfach. Ist er doch so gerne unter Leuten. Für ihn ist es eine Lebensqualität, seine Berufsspezln von früher bei gleich mehreren Stammtischen in München zu treffen. Oder im Biergarten zu sitzen – eine seiner besonderen Leidenschaften.

Stattdessen geht er halt fast täglich in den Weichser Fluren spazieren. Und kontaktfreudig, wie er ist, findet er auch da oft nette Gesprächspartner.

Ruhig ging es pandemiebedingt an seinem runden Geburtstag zu. Ruhig, was Besuche betrifft. Aber über moderne Technik gingen natürlich von vielen Seiten Glückwünsche bei ihm ein. Auch von einem Freundeskreis aus Polizeibeamten in Tschechien, zu denen er seit der Wende 1990 sehr gute persönliche Kontakte pflegt.

Jetzt hofft er halt, dass er in absehbarer Zeit wieder mehr Freiheiten genießen kann. Dass er bei schönem Wetter wieder seiner großen Leidenschaft, dem Radfahren, nachkommen kann. Besonders gerne fährt er mit seinem alten Radl – trotz seines Alters hat Haumer noch immer kein E-Bike – durch den dichten Verkehr in München und überholt die Autofahrer. Natürlich sich (fast) immer an die Verkehrsregeln haltend, denn er ist für folgenden Satz bekannt: „Die Großen müssen hauptsächlich und zuerst verfolgt werden, nicht die Kleinen.“

Wer Haumer mit seinen 80 Jahren so sieht, meint nicht, dass der Jubilar ein teils recht stressiges Berufsleben hinter sich hat. Und geistig, ja da kann man nur staunen, wie schnell er Daten von besonderen Ereignissen „herausschießt“, beruflich und privat. So wie etwa den ersten Spieltag der neu gegründeten Fußball-Bundesliga: 24. August 1963. Kein Wunder, spielte doch da sein „blauer“ Münchner Lieblingsverein. Daheim gab es ein 1:1 gegen Braunschweig. Ja, das seien noch andere Zeiten gewesen.

