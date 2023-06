Der „Galle“ feiert seinen 85. Geburtstag

Gut gelaunt und wie fast immer mit Hut freute sich der Jubilar Gallus Griebler (vorne rechts) über die zahlreichen Gratulanten. © Heinz Nefzger

Ein Original, wie es wohl nicht mehr viele gibt, ist Gallus Griebler aus dem Weichser Ortsteil Edenpfaffenhofen. Nun feierte er seinen 85. Geburtstag.

Edenpfaffenhofen - Mit drei Schwestern ist er auf dem Sixnbauernhof aufgewachsen. Mit Beginn seiner Rente hat er die Rinderhaltung aufgegeben und die Felder verpachtet. Der Landwirtschaft blieb er aber weiterhin eng verbunden, denn so richtig zur Ruhe setzte er sich nicht. Er widmete sich ganz der Waldarbeit, die es ihm bis ins hohe Alter angetan hatte. Krankheitsbedingt kann er nun aber nicht mehr im Wald arbeiten.

Gallus Griebler wollte eigentlich daheim feiern

Eigentlich wollte der eingefleischte Junggeselle auch seinen 85. Geburtstag wie gewohnt daheim feiern. Doch eine überraschende Krankheit kam dazwischen. Deshalb lebt er seit November vorübergehend bei seinem Neffen Schorsch Häuserer auf dem Puchbauernhof in Puch.

Der Puchbaur, so war an seinem Geburtstag zu hören, kocht für ihn so gut auf, dass ihm das Essen mittlerweile wieder recht gut schmeckt. Auch ein Radler oder manchmal eine „echte“ Halbe gönnt er sich wieder regelmäßig. Es geht also wieder aufwärts mit dem Galle.

Mehrmals die Woche lässt er sich zu seinem Hof nach Edenpfaffenhofen fahren, um dort nach dem Rechten zu sehen. Unter anderem stehen dort seine alten Traktoren, die zu seinen besonderen Leidenschaften gehören. Auch nach dem Gewinn der jüngsten Deutschen Meisterschaft seines Lieblingsvereins FC Bayern München war er auf dem Hof zu sehen, musste er doch die große Bayernfahne hissen.

Dass Griebler bei seinem enormen Allgemeinwissen noch nie einen Fernseher besaß, kann man fast nicht glauben, es ist aber wahr. Dafür hört er gerne Radio und liest täglich die Heimatzeitung von hinten bis vorne. Und dies seit mittlerweile 75 Jahren, also seit es die Dachauer Nachrichten gibt.

An seinem hohen Geburtstag war den ganzen Tag über etwas los. Neben der Verwandtschaft kamen auch Nachbarn, Bekannte und Vertreter vom Schützenverein Glück Auf Aufhausen nach Puch, um den allseits beliebten und geschätzten Gallus Griebler zu seinem 85. zu gratulieren. Alle freuten sich, dass es dem Galle wieder besser geht und mit seinem besonderen Schalk nette Geschichten aus seinem langen Leben erzählen konnte. Die Verwandtschaft hatte ihm ein Fest ausgerichtet, an das er sicher noch lange denken wird.

nef

