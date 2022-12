Der Herr der Nikoläuse hört auf: Jürgen Meyr hat 40 Jahre lang Weichser Nikolausdienst organisiert

Teilen

Geschenk und Urkunde: Jürgen Meyr bei seiner Verabschiedung zusammen mit Gemeindereferentin Elisabeth Gilliar, Schwester Elisabeth als „Stabheberin“ und einem Nikolaus. © nef

40 Jahre lang hat Jürgen Meyr in Weichs den Nikolausdienst organisiert. Nun hört er aus Altersgründen auf. Meyrs Bilanz über all die Jahre ist beeindruckend.

Weichs – Seit vielen Jahrzehnten sorgt die Pfarrei St. Martin dafür, dass in der Gemeinde Weichs alljährlich die Kinder vom Nikolaus samt Krampus besucht werden. Die vergangenen 40 Jahre hat Jürgen Meyr die gesamte Organisation hierfür übernommen. Er sorgte für die Auslegung der Anmeldeformulare, teilte die Nikolausteams (Heiliger und Krampus) ein und sorgte sich außerdem um die Bereitstellung und die Reinigung von Gewändern, Bärten und Perücken. Jetzt hört Jürgen Meyr aus Altersgründen auf.

Unter Beifall verabschiedet

Im Rahmen des adventlichen Seniorennachmittags wurde der 73-Jährige unter dem Beifall der Besucher von Gemeindereferentin Elisabeth Gilliar mit einer Dankesurkunde und einem Essensgutschein offiziell verabschiedet. Auch der anwesende Nikolaus dankte Meyr für dessen lange Tätigkeit als Organisator des Weichser Nikolausdienstes, an dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Angehörigen immer ihre Freude hatten. Sogar während der Coronazeit mit Kontaktbeschränkungen waren in der Pfarrei Weichs Nikolausteams unterwegs. Sie gingen nur nicht in die Häuser, sondern überraschten die Kinder an den Haustüren. Wer künftig die Organisation übernehmen wird, steht noch nicht fest. Auf alle Fälle sollen weiterhin Nikoläuse von der Pfarrei aus die Familien besuchen.

1700 Euro kamen heuer für guten Zweck zusammen

Die Nikolausaktion jedenfalls erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit. Heuer waren an zwei Tagen sechs Nikolausteams unterwegs und besuchten in 51 Häusern 126 Kinder in Weichs, Aufhausen, Ebersbach, Erlhausen und Fränking. Dabei kamen an Geldspenden von dem – wie immer – kostenlosen Nikolausdienst 1700 Euro zusammen. Die eine Hälfte ist für den Sozialfonds der Gemeinde Weichs bestimmt, die andere bekommt Bischof Joseph Kaithathara von der Partnerdiözese in Gwalior in Indien für bedürftige Kinder.

In 40 Jahren 3700 Kinder besucht

In den vergangenen 40 Jahren machten die Nikoläuse in Weichs insgesamt in 1627 Häusern und Wohnungen Station und besuchte dabei über 3700 Kinder. Dabei kam die stolze Summe von 28 350 Euro zusammen. Mit diesem Geld wurden zahlreiche karitative und soziale Projekte und Aktionen unterstützt. Hier einige Beispiele: Patenprojekt der Pfarrei in Gwalior, Betreuung von Straßenkindern durch die Armen Schulschwestern in Albanien, Rumänienhilfe des Pfarrverbandes, Caritas-Sozialstation Dachau, Caritas-International, Sozialfonds der Gemeinde Weichs oder Kette der helfenden Hände der Dachauer Nachrichten.

Heinz Nefzger