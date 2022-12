Weichser Kirchenchor St. Martin tritt nun regelmäßig als Projektchor auf - Sänger immer willkommen

Eine ältere Aufnahme: der ehemalige Weichser Kirchenchor, als er noch gut besetzt war. © kn

Als Chorleiterin Gerlinde Hachinger-Hingl aufhörte, ging für den Kirchenchor St. Martin in Weichs eine Ära zu Ende. Doch dann entstand ein Projektchor, der auch für alle offen ist, die nicht so viel Zeit haben.

Weichs – „Nach der Corona-Zeit, in der auch das Leben im Kirchenchor St. Martin Weichs leider stillstehen musste, hat die langjährige Chorleiterin Gerlinde Hachinger-Hingl ihren Dienst beendet. Ende Mai wurde sie in der Kirche offiziell verabschiedet“, blickt Pfarrverbandsleiter Dekan Peter Dietz zurück. Dietz weiter: „In Gesprächen mit anderen Chormitgliedern war schnell herauszuhören, dass der Chor künftig wie bisher nicht mehr weiter bestehen wird. Auch andere Mitglieder nutzten die Gelegenheit, um ebenfalls aufzuhören“, teilweise aus Altersgründen. In den Gesprächen entstand die Idee eines Projektchores, so Dekan Dietz, in dem auch bisherige Chormitglieder mitwirken möchten. Mittlerweile hat der Projektchor, der sich auf den gesamten Pfarrverband Petershausen-Vierkirchen-Weichs bezieht, schon zu einigen besonderen Anlässen gesungen.

Die nächsten Termine stehen schon

Gemeindereferentin Elisabeth Gilliar: „Der Projektchor bietet die Chance, dass neben Sängern und Sängerinnen, die regelmäßig singen möchten, auch andere Personen teilnehmen können, die eben nur zeitlich begrenzt für einen bestimmten Anlass zu einem kirchliches Fest mitsingen möchten. Alle sind dazu herzlich willkommen“.

Die Leitung haben die Kirchenmusikerinnen Agnes Schmid und Anna Winkler-Nam. Als nächstes wird der Projektchor am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr in Weichs das Weihnachtshochamt singen. Weitere „Chor-Treffen“ zur Vorbereitung, die jeweils eineinhalb Stunden dauern, finden am Montag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Weichser Pfarrsaal und am Montag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Weichs statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Sangesfreudige Männer und Frauen, aber auch Jugendliche können auch nur an einer Probe teilnehmen.

Joseph Riedl singt seit 50 Jahren im Chor

Mit dem Ende des Kirchenchores ist in Weichs eine Ära zu Ende gegangen. Der mittlerweile 87-jährige Joseph Riedl, der zuerst als Bass und dann als Tenor gut über 50 Jahre im Chor mitsang, erinnert sich noch an viele große und kleine kirchliche Feste, die der Kirchenchor gestaltete. Darunter waren unter anderen bekannte Messen von Mozart und Bruckner. Auch bei den Fronleichnamsprozessionen war der Kirchenchor nicht wegzudenken. Angefangen hat Riedl 1957 unter der Chorleiterin Sr. Siviarda vom Kloster der Armen Schulschwestern, die zugleich Organistin in der Kirche und Musiklehrerin an der ehemaligen Mittelschule für Mädchen war. Auf sie folgte Sr. Annette, die leider bereits 1973 durch einen tragischen Autounfall am Pfarrerberg ums Leben kam. Arno Reichenberger war ihr Nachfolger, der ebenso wie später Gerlinde Hachinger-Hingl den Chor viele Jahre leitete.

Heinz Nefzger