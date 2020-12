Der Weichser Frechdachs als Geschäftsmodell

Den Weichser Frechdachs gibt es nicht nur als Stofftier für Neubürger und Neugeborene, sondern auch als Aufdruck auf T-Shirts, Tassen oder Kissen.

VON HEINZ NEFZGER

Weichs – Einschränkungen wegen Corona haben längst auch die Firma Imagefiguren von Armin Schöntag in Weichs geschäftlich getroffen. Der Diplom-Designer: „Normalerweise würden Unternehmen Werbematerialien, Plakate und Flyer für Messeveranstaltungen benötigen oder Restaurants z.B. Werbeanzeigen, Flyer und Speisekarten. Doch derartige Gestaltungsaufträge werden nun wegen Corona auf die lange Bank geschoben und es ist zu befürchten, dass diese ehemaligen Auftraggeber irgendwann auch aufgeben müssen“.

Schöntag will aber nicht nur klagen, sondern sucht nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Eine davon ist der Weichser Frechdachs. Die Comicfigur hat er 2007 anlässlich der 1200-Jahrfeier des Ortes kreiert. Mittlerweile ist das Plüschtier in Form des Frechdachs in vielen Haushalten daheim. Auch, weil ihn die Gemeinde an Neubürger und frischgebackene Eltern verteilt. Die lustige Comicfigur bietet sich aber auch ideal als Aufdruck für Babystrampler, T-Shirts, Mützen, Kissen oder Tassen an, um nur einiges zu nennen. Sonderwünsche sind dabei immer möglich.

Schöntag hat dafür einen deutschen Hersteller gefunden, der diese Produkte auch in Einzelbestellung zu einem relativ günstigen Preis erstellt. Jetzt kann man die Produkte mit dem Weichser Frechdachs im eigens dafür eingerichteten Webshop unter www.weichser-frechdachs.de erwerben.

„Der Weichser Frechdachs ist mittlerweile eine richtige Familie geworden“, freut sich Schöntag. Er kann als Comic vom Kind über Vater und Mutter bis zu Oma und Opa gestaltet werden. Ein Beweis dafür ist eine kürzlich von Schöntag gezeichnete Comic, die sich in origineller Weise und aktuell auf das Homeschooling und die Weihnachtszeit mit Plätzchenbacken auseinandersetzt.

Heinz Nefzger