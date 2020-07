Da wird mitgesungen und mitgeklatscht

Die bayerische Band DeSchoWieda und die Blaskapelle Vierkirchen begeisterten bei zwei Autokonzerten in Weichs.

Weichs/Vierkirchen – Im Rahmen der Weichser Autokonzerte war am Wochenende wieder einiges geboten:

FREITAG

Die flotten Jungs der bayerischen Band DeSchoWieda aus Erding begeisterten ihre Fans in den Autos oder in den vollen VIP-Lounges. Berühmt wurden die Jungs 2014 mit ihrer Version „Nimma“ auf Pitbulls „Timber“ und 2017 mit der bayerischen Antwort auf „Despacito“ mit Monika Gruber. Im Sommer 2019 verpassten sie dem 90er Hit „I’m to sexy“ von Right Said Fred ein bayerisches Gewand.

Mit ihrem einzigartigen Mix aus Mundart-Pop und Volksmusik sorgten sie auch in Weichs für einen tollen Abend. Den langanhaltenden Beifall hatte sich DeSchoWieda verdient. Thomas Wild vom Veranstalter der TW-Veranstaltungstechnik weiß: „Die Band blickt trotz Corona recht zuversichtlich in die Zukunft. Nicht von ungefähr soll ihr neues Programm ,Werd scho wieda‘ heißen.“ In Weichs hieß es zum Schluss nicht „wird schon wieder“, sondern: „Schade, war’s des scho wieda?“

+ DeSchoWieda bot ein außergewöhnliches Autokonzert. © nef

SAMSTAG

Aber schon am Samstag stand das nächste Konzert auf dem Programm. Wer sich fragte: „Autos und Blaskapelle – geht das?“, merkte beim Konzert am Samstag schell: Und wie das geht! Das hat die die Blaskapelle Vierkirchen eindrucksvoll bewiesen. Ein abwechslungsreiches Programm, angefangen vom Marsch mit „Carpe Diem“, über Polka mit „Wir Musikanten“, Klassik-Rock-Hitmix bis zur Schlagerrunde präsentierten die Musiker ihrem angereisten Publikum.

Ausgerechnet beim Kinderserienlieder-Potpourri mit „Heidi“, „Biene Maja“, „Pippi Langstrumpf“ und „Pumuckl“ sangen viele Zuschauer mit. Das freute den Dirigenten Alexander Frieß: „Ist ja Wahnsinn, wie viele diese Lieder noch kennen!“, lobte er das Publikum.

Die Moderation des Dirigenten war generell witzig und unterhaltsam. Anfangs probte er mit den Zuhören die Beifallstufen 1 bis 3. Bereits nach dem dritten Musikstück erhielt jede Darbietung den vollen Beifall.

Beim Schmuse-Hit „Song for you“ leuchteten auch noch die Handys „wie in der Olympiahalle“, und bei der Schlagerrunde blinkten die Lichter und Hupen im Takt mit „Anita“, „Mendocino“ und „Fiesta Mexicana“.

Immer wieder animierte Alexander Fries die Besucher zum Mitsingen – gut, dass die Texte im Programm abgedruckt waren – zum Mitklatschen und sogar zum Mitproben. Gleich viermal mussten die Zuhörer das „Prosit der Gemütlichkeit“ üben, bevor die Musiker und ihr Chef zufrieden waren und für die Besucher klatschten.

Von den Schwierigkeiten in der Corona-Zeit bei den Musikproben erzählte Alexander Fries und bedankte sich beim Veranstalter Thomas Wild „für die Möglichkeit des Konzertes“. Gleich drei Zugaben forderten die Konzertbesucher, und so war klar: Der Musikverein Vierkirchen und seine Blaskapelle hatten alles richtig gemacht.

nef/bw