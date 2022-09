„Die ausreichende Jagd ist das A und O“

Zeigen die ohne Einzäunung wachsenden Tannen, die als Tiefwurzler mit dem Klimawandel gut zurechtkommen: Prof. Dr. Hubert Weiger, Prof. Dr. Hubert Röder und Prof. Dr. Christian Mettin. © Nico Bauer

Anlässlich der deutschen Waldtage hat die Jagdgenossenschaft Weichs Politikern ihren Weg des Waldumbaus vorgestellt.

Weichs - Der deutsche Wald hat aktuell eine ganze Reihe von Herausforderungen zu meistern, mit dem Klimawandel, der Zunahme der Rotwild-Population, sich ausbreitenden Krankheiten und nicht zuletzt dem steigenden Druck durch Erholung suchende Menschen. Anlässlich der deutschen Waldtage hat die Jagdgenossenschaft Weichs nun verschiedenen Politikern (Kreis, Land, Bund) ihren Weg des Waldumbaus vorgestellt.Und die Botschaft war eindeutig: Klimawald – wir schaffen das ganz schnell.

Jagdgenossenschaft zeigt einen Wald mit mehr als zehn Baumarten

Die Jagdgenossenschaft zeigte einen Wald, in dem mehr als zehn verschiedene Baumarten einen vielschichtigen Mischwald bilden. In der Vergangenheit wurden Wälder mit vorherrschenden Baumarten wie Fichte oder Esche durch Schädlinge oder Krankheiten bedrohlich in die Schieflage gebracht. Auf einer Freifläche haben die Weichser mit Pflanzungen von Douglasie und Lärche eine Naturverjüngung erreicht. Der Mischwald der vielen Gesichter besteht aus Eiche, Roteiche, Bergahorn, Linde, Birke, Kiefer, Vogelbeere und Weiden. Auch die Natur machte bei der Umgestaltung mit, weil Wind und Vögel zusätzlich Samen in den Wald trugen.

Immer wieder zeigte die Jagdgenossenschaft zwischen den Fichten einen zunehmenden Tannenbestand. Tannen und Eichen kommen als Tiefwurzler mit dem längst spürbaren Klimawandel und langen Trockenperioden besser zurecht. Die Gastgeber der Waldbegehung sagten auch deutlich, dass die ausreichende Jagd das A und O des Prozesses ist. „Heute finden wir fast überall eine Vielfalt von Baumarten, die zu Zeiten mit zu hoher Rehwildpopulation schon im kleinsten Stadium weggefressen wurden“, berichtete der Jagdgenossenschaftsvorsitzende Georg Rottmeir. Er zeigte Tannen, die ohne Einzäunungen wachsen konnten und mit rund 1,50 Metern Höhe für Rehverbiss zu groß sind.

Klimafitter Wald nur mit der richtigen Jagd machbar

Prof. Dr. Hubert Röder von der Hochschule Weihenstephan bestätigte die Eindrücke: „Der dringend notwendige Waldumbau zu klimafitten Mischbeständen kann nur mit einer waldfreundlichen Jagd gelingen.“ Auch Prof. Dr. Hubert Weiger, der Ehrenvorsitzende des Bundes Naturschutz bestätigte den Weg der Jagdgenossenschaft: „Diese Vorsorge mit ihrer Vielfalt an Baumarten und zusätzlich den positiven ökologischen Auswirkungen auf die übrige Flora und Fauna ist vorbildlich.“

Die Gastgeber zeigten den Politikern gegenüber deutlich, dass die Einzäunung von Setzlingen keine wirtschaftliche Wald-Bewirtschaftung zulässt. Man müsse bei der Naturverjüngung etwa 10 000 Euro pro Hektar in die Hand nehmen, und dieses Geld kann durch den nachwachsenden Rohstoff nicht nachkommen. „Und die Mär, wir würden alles totschießen, bleibt eine Mär,“ betonte Prof. Dr. Christian Mettin, den die Jagdgenossenschaft für das Management des Jagdbetriebs eingesetzt hat. Er erklärte, dass in Weichs von der Ausrottung des Rowilds keine Rede sein dürfe: „Mein waldfreundliches Jagdteam berichtet das ganze Jahr von vielen gesichteten Rehen. Und der vorgegebene Pflichtabschuss ist leicht zu erfüllen.“ Man bringe Ökonomie und Ökologie in den Einklang. Dabei gelte laut der Jagdgenossenschaft der Leitsatz: „Wenn der Wald wächst, stimmt die Jagd.“

