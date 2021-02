Die erste Ehrenamtsurkunde bekommt Dr. Alois Kammermeier

Seine Verdienste sind vielfältig: Dafür wurde Dr. Alois Kammermeier von der Gemeinde Weichs geehrt - mit einer Auszeichnung, die es noch gar nicht gibt.

Weichs/Ebersbach – In Anerkennung seiner Verdienste um Kultur und Natur in der Gemeinde Weichs hat Dr. Alois Kammermeier aus Ebersbach die Ehrenamtsurkunde der Gemeinde Weichs erhalten – eine Auszeichnung, die es in dieser Form offiziell noch gar nicht gibt. Denn ein Arbeitskreis aus dem Gemeinderat ist gerade dabei, die künftigen Auszeichnungen für Ehrenamtliche zu planen. Gerne hätteBürgermeister Harald Mundl die Ehrung im Kreise des Gemeinderats vorgenommen, was momentan aber wegen Corona nicht möglich ist. Also übergab er die Urkunde im Freisitz des Kammermeier-Anwesens in Ebersbach, zu dem das bekannte Bauernhofmuseum gehört. Mit dabei: Kammermeiers Familie und der langjährige „kulturelle“ Weggefährte Heinrich Fitger.

Mundl ließ das Leben des mittlerweile 94-Jährigen ausführlich Revue passieren. Dr. Kammermeier, ein gebürtiger Niederbayer, war seit seinem Umzug 1982 von Allach in das Glonntal an vielen heimatkundlichen Aktivitäten in der Kommune maßgeblich beteiligt: zum Beispiel an der 1989 erschienenen „Weichser Chronik“ und am Aufbau des Gemeindearchivs mit wochenlanger Arbeit im Pfarrarchiv Weichs. 2007, im Jubiläumsjahr, schrieb er interessante Beiträge zur Festschrift „1200 Jahre Weichs“ und schuf eine historische Ausstellung im Pfarrsaal.

Ein großer Teil dieser Aktivitäten erfolgte in Zusammenarbeit mit Heinrich Fitger, betonte Bürgermeister Mundl. „2007 sorgten Sie außerdem mit Hans Scharl dafür, dass die alten Anwesen unseres Dorfes Tafeln mit den früheren Hausnamen erhielten.“

Dr. Kammermeier war seit 2003 auch Mitarbeiter der „Heimatblätter der Gemeinde Weichs“, in denen er gerne über das Leben der Vorfahren schrieb. Zu den vielen bleibenden Spuren, die Kammermeier in Weichs hinterlässt, gehört auch, dass er den Ortsverein des Bund Naturschutz mitbegründet hat. Neben der Urkunde überreichte ihm Mundl auch noch einen Geschenkkorb.

Heinz Nefzger