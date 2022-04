Die Fränkinger Straße protestiert

Anlieger der Fränkinger Straße wünschen sich weniger Lärmbelästigung und mehr Verkehrssicherheit.

Weichs – 28 Anwohner an der Fränkinger Straße haben sich an einer Unterschriftenaktion von Jonas Bruckner, der seit einigen Jahren hier ein Haus besitzt, beteiligt. Sie kritisieren die Verkehrssituation mit Blick auf Lärm, Verkehrsstärke, Sicherheit und Zustand der Straße. Mit einem umfangreichen Begleitschreiben wurde die Unterschriftenliste an die Gemeinde übergeben.

VON HEINZ NEFZGER

Unter anderem kritisieren die Anwohner, dass es zwar eine 30 km/h-Beschränkung gibt, es aber an der Kontrolle bzw. Umsetzung der Verhinderung fehle. Auch wünschen sich die Anwohner eine Querungshilfe auf Höhe der Ahornstraße, angesichts des erhöhten Personen- und Kfz-Aufkommens aufgrund des neuen Kinderhauses.

Nächster Kritikpunkt: Im Bereich der relevanten Bebauung auf etwa 300 Metern Länge (Einmündung Münchner Straße bis Kinderhaus) befinde sich die Fränkinger Straße in einem desolaten Zustand: 72 Fräskanten, 20 Löcher und 14 abgesunkene Gullideckel/ Unterflurhydranten. „.Anwohner der Straße können eine Verschlechterung des Zustands Jahr für Jahr attestieren.“ Weiter steht in dem Schreiben: Der Zustand der Fränkinger Straße sei neben der hohen Verkehrsfrequenz mit verantwortlich für die zunehmende Lärmbelastung, der die Anrainer ausgesetzt sind. Ein kompletter Austausch der Fahrbahnoberfläche wäre beim derzeitigen Zustand vermutlich die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung, so die Anwohner.

Außer der Freiherrnstraße, der Münchner bzw. Freisinger Straße weise die Fränkinger Straße vermutlich das dritthöchste Verkehrsaufkommen in der Gemeinde Weichs auf. Neben dem Verkehr, der den Anwohnern, der Schul-, Kinderhaus- und Sportnutzung zuzurechnen ist, stammen zahlreiche Kfz-Bewegungen aus Nachbargemeinden. Aufgrund der teilweise langen Pendlerzeiten sei eine Erhöhung der Verkehrszahlen bereits ab 5 Uhr morgens wahrnehmbar.

Desweiteren habe Bruckner auch nach Gesprächen mit anderen Anliegern festgestellt, dass sich der Schwerlastverkehr in Form von Lastern und Traktoren auf einem hohen Niveau befindet. Privat durchgeführte Verkehrszählungen an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten ergaben laut Bruckner eine Verkehrsstärke pro Stunde von 120 Pkw und fünf Kfz des Schwerlastverkehrs außerhalb der landwirtschaftlichen Periode und von 120 Pkw und 20 Kfz des Schwerlastverkehrs innerhalb. Nach Bezug des Kinderhauses wurden innerhalb 60 Minuten 190 Autos gezählt. Dies führe seiner Ansicht nach nicht nur zu einer erheblichen Lärmbelästigung, sondern auch zu Vibrationen, die im Innenraum der Wohngebäude deutlich zu spüren sind. Neben der Lärm- und Vibrationsbelastung innerhalb der Wohngebäude leide auch die Aufenthaltsqualität in den Freibereichen der Privatgrundstücke.

Gewünscht und erstrebenswert wäre, so steht es im Schreiben, wenn ein Gesamtkonzept für alle Bewohner und Benutzer zeitnah von der Gemeinde Weichs erstellt und die Notwendigkeit von Verbesserungsmaßnahmen festgestellt werde. Auch einen flexibleren Umgang bei Befreiungen von Festsetzungen der jeweils gültigen Bebauungspläne in Bezug auf aktive Schallschutzmaßnahmen zum privaten Schutz vor Verkehrslärm wünschen sich die Anwohner.

Im Gegensatz zu früheren Straßenanliegen von Bürgern, wo sogar eine Straße nur für Anlieger begrenzt wurde und auch weitere Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs getroffen wurden, sind die Beschwerden zur Verkehrssituation an der Fränkinger Straße offenbar bisher auf wenig Aufmerksamkeit bei den Verantwortlichen in der Kommune gestoßen. Seit Anfang Februar, als die Unterschriftenliste mit Begleitschreiben an die Kommune ging, war dies noch kein Thema im Gemeinderat, zumindest nicht im öffentlichen Teil. Bruckner hat aus dem Rathaus lediglich ein Antwortschreiben vom zweiten Bürgermeister Martin Hofmannn (CSU) erhalten, in dem steht, dass man die Hinweise gerne aufnimmt, der Zustand der Fränkinger Straße wohl bekannt ist, und das Thema voraussichtlich in den Haushaltsberatungen des nächsten Jahres behandelt werde. Bruckner, und sicher auch die Unterzeichner, hoffen nur, dass damit das Problem nicht auf die zu lange Bank geschoben wird.

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten kann sich Hofmann zwar eine neue Asphaltierung vorstellen, weiß aber nicht, ob ein Flüsterbelag an einer Straße, die größtenteils schon auf 30 km/h begrenzt ist, überhaupt etwas bringen würde.