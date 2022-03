Serie: 75 Jahre SV Weichs: Die Liebe zum Fußball

Viele Geschichten ranken sich um den SV Weichs (Symbolbild). © ANDREAS MAYR/Archiv

Der SV Weichs wird 75 Jahre alt! Grund für die Dachauer Nachrichten manches aus der Vereinsgeschichte – insbesondere aus der Geschichte der Fußballabteilung – in kleinen, teils lustigen Hintergrundgeschichten in Erinnerung zu rufen.

Gehört mittlerweile am längsten dem SV Weichs an: Johann Rottenfußer. © nef

Heute, in unserem dritten Teil, erinnern wir nicht nur an Personen, die sich in irgendeiner Form im Verein einbrachten, sondern beleuchten auch, wie sich der Fußball sprachlich verändert hat.

Am längsten dabei

Das aktuell am längsten dem Verein angehörige Mitglied ist Johann Rottenfußer (87), der am 1. Januar 1949 dem Verein beigetreten und bis heute treu geblieben ist. Der Hans, ein gelernter Bäcker, war ein recht guter Torwart, hört man. Obwohl er längst in Indersdorf wohnt, schlägt sein Herz immer noch für die Grün-Schwarz-Grünen. Fast genauso lange dabei sind die beiden Cousins Josef Nefzger senior (87) und Karl Riedl (85), die gemeinsam am 1. März 1949 eintraten.

Nefzger (der immer Friedl- Sepp genannt wird) war ein technisch versierter Halbstürmer, der sich leider bereits in jungen Jahren schwer verletzte und deshalb das Spielen aufhören musste.

Riedl (Springerl-Karl) war ein eher defensiver Außenläufer, wenn er auch heute mit einem Lächeln noch immer von seiner angeblichen Torgefahr spricht.

Während der Sepp sich auch noch als Schüler- und Jugendtrainer bzw. -betreuer im SVW engagierte, machte sich der Karl lange als Platzkassier nützlich. Alle verfolgen die Spiele der Weichser noch regelmäßig.

Als der Strafraum noch der Sechzehner war

Die drei spielten zu einer Zeit Fußball, in auch sprachlich noch alles ganz anders war. Der Strafraum war noch der Sechzehner und nicht die Box. Damals standen die Verteidiger nicht hoch, sondern blieben fast immer nur hinten und deckten die Außenstürmer. Es gab nur einen reinen Mittelstürmer und keine falsche Neun sowie den rechten und linken Halbstürmer. Auch zwei Sechser kannte man nicht, geschweige denn eine Kette.

Der rechte Außenläufer trug, als die Rückennummern auch in den unteren Klassen Einzug hielten, die Vier, der linke die Sechs.

Der Eckstoß war eine Ecke, nur bei den Österreichern oft ein Corner. Außerdem gab es keinen Libero. Der Mittelläufer deckte den gegnerischen Mittelstürmer. Raumdeckung war noch ein Fremdwort. Es wurde auch nicht gegen, sondern mit dem Ball gespielt.

Und in den Stadien wurde nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung der Schiedsrichter ans Telefon gerufen, obwohl er vielleicht nicht mal daheim eines hatte, geschweige denn ein Handy. Heute wird der Schiri vom Kölner Kellner angerufen, wenn er einen vermeintlichen Fehler gemacht hat.

Die Kinder spielten am Nachmittag auf ein Tor, meist nach der Regel „drei Ecken, ein Elfer“.

Die Originale

Über verschiedene Originale im früheren Vereinsleben haben die Dachauer Nachrichten bereits berichtet. Es gab aber auch noch genügend andere, über die es Geschichten zu erzählen gibt. Der Geitner Sepp zum Beispiel, war anfangs lange Zeit für das Kaufmännische verantwortlich. Oder etwa Martin Goldstein und Peter Koreck, die als Platzkassiere bei den Heimspielen ihre Runden drehten.

Jugendtrainer Josef Hautmann war eigentlich ein Handballer, Jugendleiter Christian Blumenschein und Georg Cserni fetteten immer die Bälle ein. Und ohne die Unterstützung von Karl Drexler lief fast keine Feier ab.

Karl Rankl setzte sich zusammen mit Anton Riedl Anfang der 70er Jahre stark für den Sportheim- und Fußballplatzbau ein. Später war es Alfred Hasenecker, der sich federführend um den weiteren Ausbau kümmerte.

Auch Hans Reith war ein unermüdlicher „Antreiber“ in verschiedenen Funktionen. In jüngster Zeit sind es Walter Wolf und Stefan Langer, denen die Fußballabteilung viel zu verdanken hat.

Sicher sind es noch viele, die hier aufgeführt hätten werden können, die sich auf oder neben dem Platz für ihren SV Weichs einsetzten. Doch ihre Leistungen werden durch das Fehlen in diesem Bericht gewiss nicht abgewertet.

