Die WBV hat einen neuen Vorsitzenden

Jochen Reiners will Weichser Bürgermeister werden

Weichs – Eigentlich wäre Bürgermeister Harald Mundl noch bis 2024 Vorsitzender der Weichser Bürgervertretung (WBV) gewesen. Um nach seiner Krankheit etwas kürzer zu treten können, bat er darum, sein Amt schon eher niederlegen zu dürfen.

VON HEINZ NEFZGER

Deshalb fand am vergangenen Mittwochabend in den Bürgerstubn nun eine Mitgliederversammlung statt. Dort wurde Jochen Reiner von den 15 anwesenden Mitgliedern bei lediglich einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Eine kleine WBV-Gruppe hatte dazu im Vorfeld gute Arbeit geleistet, einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Für Außenstehende ist dies sicher eine Überraschung, trat Reiner doch erst im April dieses Jahres der WBV bei. Früher war er einige Zeit CSU-Mitglied. Der 44-jährige Ebersbacher ist bei der Computer Share Deutschland GmbH in München als Head of Center of Excellence tätig, wo er unter anderem für die Organisation und Durchführung von Hauptversammlungen großer Aktiengesellschaften zuständig ist.

Er nannte als Ziel den erfolgreichen „Weichser Weg“, wie die WBV ihre Politik gerne nennt, weiterführen zu wollen. „Ich glaube die WBV passt einfach zu mir.“

Gleichzeitig verhehlte er nicht anzumerken, dass er einst 2008 bei der großen Podiumsdiskussion mit vier Bürgermeisterkandidaten, die die Dachauer Nachrichten unter der Leitung von Kurt Göttler in der Turnhalle der Realschule abhielt, sich dachte, „irgendwann will ich auch mal Bürgermeisterkandidat von Weichs werden“.

Bis dahin wird es noch dauern. Doch irgendwie gleicht es dem politischen Erfolgsweg von Harald Mundl. Dieser erinnerte daran, dass er, als er nach Weichs zog, im Jahre 2000 mit einem Freund auf der Terrasse saß und zu ihm sagte: „Ich will mal Bürgermeister werden.“

Aber es gibt durchaus auch Unterschiede zwischen Mundl und Reiner. Wenigstens was das Thema Fußball betrifft. Während Mundl sich gerne als eingefleischter Blauer präsentiert, bekräftigte Reiner bei seiner Vorstellungsrede, dass er ein bekennender Bayernfan ist. (Ausführlicher Bericht über die Mitgliederversammlung folgt).