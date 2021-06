Dorfmarkt in Weichs hat gute Chancen

Weichser Gemeinderat beschließt einstimmig, dass das Projekt weiterverfolgt wird

Weichs – Ob es in absehbarer Zeit in Weichs einen Dorfmarkt geben wird, steht noch nicht fest. Immerhin: Der Gemeinderat ist dafür, die Sache wird weiterverfolgt.

Bevor im Gemeinderat über einen CSU-Antrag auf Etablierung eines Dorfmarktes in Weichs diskutiert wurde, erläuterte Bürgermeister Harald Mundl (WBV) seine und auch die Sicht der Verwaltung dazu: Die Abhaltung eines Wochenmarktes gehöre nicht in das Aufgabenfeld einer Kommune. Mundl sprach von der Möglichkeit einer privaten Initiative als eventueller Organisator.

Der Bürgermeister stellte auch die Frage in den Raum, wer den Auf- und Abbau der Stände übernehme, falls die Fieranten kein eigenes Equipment haben. Das Bauhofteam stehe hier nicht zur Verfügung, sagte er. Die Haushaltslage der Gemeinde erlaube zudem keine finanzielle Unterstützung.

Dem CSU-Antrag ist zu entnehmen, dass der Dorfmarkt nicht wie schon von anderen mitunter angedacht auf dem freien Grundstück in der Ortsmitte, sondern auf dem Vorhof (Parkplatz) des Klosters stattfinden soll. Dort, wo auch immer der Christkindlmarkt ist. CSU-Ortsvorsitzender Martin Hofmann verwies noch mal darauf, dass es im Gemeindebereich und in der Nahregion eine Vielzahl von Erzeugern und Vermarktern von hochwertigen Lebensmittelprodukten gebe. Und bei den Konsumenten steige das Bewusstsein für immer mehr Regionalität, Qualität, Ökologie und Unterstützung heimischer Betriebe, so Hofmann. Als Beispiel wurde Sulzemoos genannt, wo im vergangenen Jahr erfolgreich ein Dorfmarkt eingeführt wurde.

Das CSU-Konzept in Weichs sieht von April bis Oktober einmal im Monat samstags von 8 bis 12 Uhr den Markt vor. Von der Oberin des Klosters der Armen Schulschwestern habe man bereits ein positives Signal erhalten, ebenso wie von einigen örtlichen Erzeugern, so Hofmann. Als verantwortlicher Veranstalter will der Ortsverband aber nicht auftreten. Da denkt man eher an die Kooperation mit der Gemeinde.

Daraufhin kam es zu ausführlichen Diskussionsbeiträgen, bei der – quer durch alle Fraktionen – große Zustimmung für den Markt zu hören war. Doch gab es darüber durchaus auch kontroverse Anmerkungen und teils auch Zweifel. Petra Hesse (SPD) sagte, es sei schwach von der CSU, dass der Antrag im Vorfeld nicht besser vorbereitet worden sei. Sie dachte bei möglichen Veranstaltern auch an einen eigenen Verein oder eine Genossenschaft.

Heinz Nefzger jun. (WBV) wiederum kritisierte Hesse, dass sie Hofmann so angegangen habe. „Wir sollten alles ausloten, wie wir dies gemeinsam machen können“, sagte Nefzger. „Der Aufwand wäre es wert. Und jeder Anbieter wird auch nicht unbedingt eine Hütte brauchen.“ Magdalena Schuster (Grüne) stimmte hier zu. Aus ihrem früheren Aufenthalt in Freiburg wusste sie zu berichten, dass die Anbieter im Freien lediglich einen Tisch und einen Schirm benötigten. Für sie wäre ein Dorfmarkt nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit mit regionalen Produkten, sondern auch die Möglichkeit, „vor Ort untereinander ins Gespräch zu kommen“. Martin Betz (CSU) widersprach ebenfalls Hesse: „Wir haben uns schon Gedanken gemacht. Doch ohne Gemeinde und nur von Privaten kann ich mir das nicht vorstellen. Wir sind mit dem Dorfladen schon mal gescheitert.“

Schließlich kam der Gemeinderat übereinstimmend zu dem Beschluss, das Thema Dorfmarkt weiter zu verfolgen. Der Markt soll ab April 2022 stattfinden. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Marktsatzung auszuarbeiten. Der Bauhof soll aber generell nicht mit einbezogen werden. Er ist bereits voll ausgelastet. In der Hauptsache wird sich der CSU-Ortsverband um weitere Details kümmern, wie etwa um das Thema Strom.

HEINZ NEFZGER