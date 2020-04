Zwei Perioden waren genug

Zwölf Jahre sind genug, fanden drei Weichser Gemeinderäte unterschiedlicher Couleur und traten diesmal nicht mehr an. Aus verschiedenen Gründen.

VON HEINZ NEFZGER

Weichs – Seit zwölf Jahren sitzen Birgit Singer (CSU), Thomas Sänger (WBV) und Günter Schilcher (WBV) im Weichser Gemeinderat und haben die Entwicklung der Glonntalgemeinde politisch mit ihren Entscheidungen mitgeprägt. Die Dachauer Nachrichten hat sie zu den Gründen des Ausscheidens und Verschiedenem aus ihren jeweils zwei Legislaturperioden gefragt.

Die 48-jährige Birgit Singeraus Weichs, kaufmännische Angestellte in der eigenen KFZ-Werkstatt, zog 2008 als CSU-Mitglied in den Gemeinderat ein. Von Anfang an gehörte sie dem Finanzausschuss an. Als 2018 ein Kulturausschuss ins Leben gerufen wurde, stellte sie sich auch hierfür zur Verfügung.

Viel Zeit und Engagement hat sie in den ersten zehn Jahren auf die Jugendarbeit gelegt und dabei auch viel bewegt: „Es freut mich, dass es heute auch noch eine gute Jugendarbeit bei uns gibt“, sagt sie.

Besonders gefreut hat sie sich über die Gründung des Kulturausschusses, damit die Kultur in Weichs auch in Zukunft auf einem guten Boden steht. Eine Entscheidung, die sie gerne rückgängig machen würde, fällt ihr nicht ein.

Auf die Frage, was für sie in ihrer Amtszeit unerfüllt blieb, sagt sie: „Ein 1. CSU-Bürgermeister! Dafür macht aber Martin Hofmann als 2. Bürgermeister eine sehr gute Arbeit.“ Ihren Nachfolgern im Gemeinderat empfiehlt sie, Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, eine eigene Meinung zu haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen und immer beide Seiten anzuschauen. Nach zwölf Jahren möchte sie sich nun anderen Aufgaben widmen.

Ebenfalls nicht mehr kandiert hatte Günter Schilcher aus Aufhausen von der Weichser Bürgervertretung. Als Grund nennt der 52-jährige Angestellte in der Immobilienverwaltung Sozialer Wohnungsbau, dass er als langjähriger begeisterter Alpinist seit zwei Jahren eine Selbstversorgerhütte des Deutschen Alpenvereins, Sektion München, als Referent betreut, was sehr viel Zeitaufwand erfordere.

Schilcher denkt gerne an 2008 zurück: „Wir hatten damals gehört und auch öfter erlebt, dass es bei den Gemeinderatssitzungen teils recht unharmonisch zuging und viele Entscheidungen nach persönlichem Empfinden und nicht unbedingt zum Wohl der Gemeinde fielen. Durch die Gründung der WBV wollten wir dies ändern. Ich glaube, das ist uns auch gelungen.“

Seinen Nachfolgern rät er, die jetzige konstruktive Zusammenarbeit weiterhin zu verfolgen. Besonders gefreut hat ihn der Ausbau des Sportheims zu einem Bürgerhaus, wo die verschiedensten Vereine ein Zuhause fanden.

Auch seinen Ärger über etwas möchte er nicht verhehlen: „Es missfällt mir, dass der katholische Kindergarten in das neue Kinderhaus kommt, nur weil die Kirche, die sich immer recht unkooperativ zeigt, die teure Sanierung des alten Gebäudes, die sie selbst die letzten Jahre verschleppt hat, nicht tragen will.“

Thomas Sänger(ebenfalls WBV) aus Ebersbach, 48-jähriger selbstständiger Lackierer, sagt zu seinem freiwilligen Abschied: „Dies hat berufliche Gründe, da man als Gemeinderat einfach auch viel Zeit aufwenden muss. Außerdem sollten sich auch mal andere engagieren und die angefangenen Projekte, wie zum Beispiel Kinderhaus, erfolgreich zu Ende bringen und neue Herausforderungen zum Wohle der Weichser Bürger angehen.“

Sänger war von 2008 bis 2014 im Finanzausschuss und bis jetzt im Bauausschuss. Für ihn war immer eine solide Finanzpolitik besonders wichtig. Es gab in seiner Amtszeit viele Entscheidungen, über die er sich rückwirkend freut: zum Beispiel Bau von Kinderspielplätzen, neues Wohnbaugebiet, Friedhofserweiterung. Rückgängig würde er gerne den Verkauf der ehemaligen Gaststätte Rauch in Ebersbach machen, die einige Zeit im Besitz der Gemeinde war.

Ein unerfülltes Vorhaben sieht er nicht. Dem neuen Gemeinderat rät er, dass man nicht immer der gleichen Meinung sein muss und man stets Projekte angehen soll, die finanziell zu stemmen und zum Wohle der Bürger sind.

Nach zwölf Jahren ebenfalls Schluss im Gemeinderat ist vorerst für Christian Blumenschein (WBV) und Thomas Stiefelmayer (CSU). Sie haben diesmal nicht genügend Wählerstimmen erhalten. Beide waren im Bauausschuss. Blumenschein hatte außerdem seit längerem das Amt des Gemeindejugendreferenten übernommen.