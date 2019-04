Alfons Geisenhoferfeiert seinen 90.

Einen hohen Geburtstag gab es in Ebersbach zu feiern: Alfons Geisenhofer wurde 90.

Ebersbach – Alfons Geisenhofer aus Ebersbach konnte seinen 90. Geburtstag feiern. In Ebersbach wuchs Geisenhofer auf dem elterlichen Hof zusammen mit sieben Geschwistern auf. Er übernahm die elterliche Landwirtschaft, arbeitete nebenbei aber auch noch für die ehemalige Ziegelei Bagusat. Die Arbeit war und ist weiterhin sein Leben. Der Alfons konnte einfach nie Nein sagen, wenn es in der Familie oder bei Verwandten etwas zu tun gab. Bei vielen Hausbauten hat er mitgewirkt. Sein vielseitiges handwerkliches Geschick, von Maurer- bis zu Elektroarbeiten, war stets gefragt. „Manche Architekten sagten: Dir brauche ich gar nichts erklären, das weißt du ja selber“, erzählte der Jubilar an seinem Geburtstag.

Geisenhofer ist zwar schon lange auf Krücken angewiesen, doch das hindert ihn nicht, noch im hohen Alter seiner geliebten Holzarbeit nachzugehen oder im Gemüsegarten zu werkeln. Außerdem ist er seit mittlerweile 75 Jahren passionierter Imker.

16 Jahre stellte er sich als Gemeinderat in der ehemaligen Gemeinde Asbach zur Verfügung. Dort war er auch in die Flurbereinigung aktiv eingebunden. Bis heute ist Geisenhofer Mitglied im örtlichen Schützenverein Gemütlichkeit.

Neben vielen Verwandten aus der Großfamilie kamen auch Erika und Stefan Moor vom VdK Indersdorf, Berthilde Osterauer und seine Schwiegertochter Maria Geisenhofer als Vertreterinnen des Weichser Pfarrgemeinderats zum Gratulieren. Zweiter Bürgermeister Martin Hofmann überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Weichs und des Landrats.

1954 heiratete Geisenhofer seine Aloisia, die leider 2013 verstarb. Zusammen zogen sie einen Sohn und eine Tochter groß. Mittlerweile kann sich der rüstige Jubilar über jeweils fünf Enkel und Urenkelkinder freuen.

„In meinem Alter muss man einfach zufrieden damit sein, wie es ist“, antwortete Geisenhofer am Tag seines runden Geburtstages, an dem natürlich sein tägliches Bierchen nicht fehlen durfte, auf die Frage nach seinem Wohlergehen.

Heinz Nefzger