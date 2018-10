So weit reist eine Ebersbacherin nur für die Kirta-Gans

Rosi Kramer ist vor 62 Jahren ausgewandert. Aber für ein spezielles Fest kommt sie immer wieder gern nach Ebersbach zurück.

Ebersbach – Der Mädchenname der heute 82-Jährigen, die vor 62 Jahren ganz allein in die Staaten auswanderte, ist Rosa Glötzl, doch die älteren Ebersbacher kennen sie von der damaligen Dorfkramerei abgeleitet, nur als „Kramer Rosi“. Ihre Cousine Therese Bauer war zwei Jahre zuvor nach Amerika ausgewandert und hatte ihr Mut gemacht. So begab sich die 20-Jährige aufs Schiff, und von Cuxhaven aus erreichte sie nach elf Tagen New York. Allerdings gibt es jedes Jahr einen guten Grund,in die Heimat zu fahren: die Kirta-Gans.

„Ich habe damals einen Sponsor gebraucht, um überhaupt einwandern zu dürfen“, erinnert sich die lebensfrohe und rüstige Frau. Bevor sie auswanderte, hatte Rosi Glötzl in München eine Lehre absolviert und bei der Fleischfabrik Wiedemann als Buchhalterin gearbeitet. In Amerika fand sie schnell Arbeit bei einem deutschen Reisebüro. Später arbeitete sie bei einer Spirituosen-Firma.

Mit ihrem Mann Bill Anthony, den sie 1971 in Massachusetts heiratete, der Oberst bei den United states marine corps war, hat sie Tochter Heide großgezogen. 1977 ist sie mit ihrer Familie umgezogen nach Cape Cod, in ein Villenviertel hundert Kilometer südlich von Boston. Bis zu ihrem 75. Lebensjahr hat die fleißige, ehemalige Ebersbacherin in Teilzeit als Reiseagentin gearbeitet und ist fast um die ganze Welt gekommen. Es gibt außer dem Mittleren Osten kaum ein Land, das sie noch nicht bereist hat. Außerdem findet sie mindestens alle zwei Jahre den Weg zurück zu ihren Wurzeln.

Weil es in Ebersbach keine Angehörigen mehr gibt, führt sie der Weg immer zu Cousin Sepp Glötzl und dessen Familie in Jedenhofen. Heuer besuchte sie mit ihrem Lebensgefährten Hermann Schäfer, einem in ihrer Nähe lebenden Franken, auch dessen Tochter Tanja in Ainhofen. Sie macht keinen Hehl daraus, dass in erster Linie die Abenteuerlust sie bewog, auszuwandern. „Ich habe es aber nie bereut“, versichert die Kramer Rosi. Allerdings berichtete sie, dass auch in Amerika fleißig gearbeitet werden muss, um sich einen schönen Lebensabend zu schaffen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist jetzt das Golf-Spielen. So gehört sie schon seit vielen Jahren einem Golfclub an. Rosi und ihr Lebensgefährte sind beide amerikanische Staatsbürger, „denn wir haben die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben müssen“. Das hindert die beiden aber nicht, immer wieder nach Bayern zu kommen, allein schon wegen der guten Kirta-Gans, „die nirgens auf der Welt besser schmeckt“ als im Heimat-Landkreis.