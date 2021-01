Jetzt gibt es eine Ebersbacher Straße in Ebersbach

Ebersbach: Orts- und Straßenname in einem.

Hauptstraße wurde wegen Verwechslung umbenannt

Zum Jahreswechsel wurde nun von den Weichser Bauhofmitarbeitern auch per Hinweisschild offiziell die Hauptstraße in Ebersbach, die Staatsstraße durch den Ort, in Ebersbacher Straße unbenannt. Der Grund ist, dass es auch im nur unweit entfernten benachbarten Aufhausen, ebenfalls einem Ortsteil von Weichs, eine Hauptstraße gibt. Dies führte immer wieder zu Problemen bei den Post- und Paketzustellungen.