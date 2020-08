Veranstalter Thomas Wild ist mit Resonanz auf Weichser Autokonzerte zufrieden

Auch wenn praktisch alle für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen wegen Corona im gesamten Gemeindebereich abgesagt werden mussten, war Weichs in den vergangenen Wochen doch irgendwie das Zentrum für Konzerte und öffentliche Auftritte der verschiedensten Art im Landkreis. Der Grund: Die TW-Veranstaltungstechnik von Thomas Wild veranstaltete auf dem Skaterplatz Autokonzerte.

Weichs – Der wegen der Corona-Einschränkungen in Not geratene Betrieb hatte dafür von der Gemeinde die Erlaubnis erhalten, um, da man praktisch ohne Arbeit war, finanziell wenigstens etwas über die Runden zu kommen. Begonnen wurde am 13. Juni mit der Rinstal Musi. Insgesamt gab es acht Auftritte, mit teils aus Funk und Fernsehen bekannten Künstlern. Ausverkauft war das Autokonzert der Dachauer Kultband Ois Easy. Zwei Veranstaltungen mussten wegen zu geringer Nachfrage aber abgesagt werden. Ende Juli war dann endgültig Schluss.

60 Autos hätten auf den Festplatz Platz gehabt. Durchschnittlich kamen 40. Recht gefragt waren die sechs VIP-Lounges, wo jeweils zehn Personen sitzen konnten.

Im Großen und Ganzen ist Thomas Wild zufrieden mit der Resonanz, lediglich von den Weichsern selbst hätte er mehr Zulauf erwartet, „da kamen leider meist nicht viele“. „Besser als nichts zu machen war aber es auf alle Fälle“, sagt Wild rückblickend, auch wenn sein Besucherwunschziel nicht ganz erreicht wurde. „Wenigstens konnte die Firma den finanziellen Verlust wegen der vielen Veranstaltungsausfälle etwas minimieren und den Mitarbeitern Motivation vermitteln.“

Bei den Konzerten waren meist acht Mitarbeiter – darunter Ton- und Videotechniker, Getränkeverkäufer und Ordner – im Einsatz. Der Firmeninhaber hat viel positive Resonanz zu den Konzerten bekommen, bei denen auch die Bewirtung bestens geklappt hat. Von den Anliegern gab es bis auf eine Familie keinerlei Beschwerden. Und auch die Jugend wurde nicht stark bei ihren Funparkbesuchen beeinträchtigt. Ihr Skaterplatz wurde gleich wieder nach den Konzerten fein säuberlich geräumt.

Wild dankt nicht nur der Gemeinde, dass man die Erlaubnis für Autokonzerte bekam, sondern auch einigen Gewerbetreibenden, die als Sponsoren Unterstützung zeigten.

Jetzt hofft die Firma, dass in absehbarer Zeit die Unterstützung der Politik auch mehr auf die Veranstaltungswirtschaft angepasst wird. Sonst sieht er schwarz für die Branche, insbesondere sollte eine zweite Corona-Welle kommen.

Ob es dann vielleicht wieder Autokonzerte in Weichs gibt? Stand jetzt eher nicht, betont Wild. Bereut hat er es aber nicht, Neuland betreten zu haben. „Allein schon deshalb, weil wir auch Musikern und anderen Künstlern eine, wenn auch nicht alltägliche, Plattform für Auftritte bieten konnten.“

Übrigens konnten alle Konzerte mit der extra eingerichteten Weichser UKW-Radiowelle 95,2 über das Autoradio gehört werden. Praktisch an allen Konzerttagen blieb man zudem von Regen verschont. Heinz Nefzger