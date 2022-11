Falsch verstandene Brandbekämpfung

Nicht nur beim Armdrücken erweist sich das schwache als das starke Geschlecht, beim neuesten Stück des Weichser Theaterstadls. © nef

Der Weichser Theaterstadl wird bei der Premiere von „Schee is bei da Feierwehr“ gefeiert.

Weichs – Dass man in Weichs nach zweijähriger Coronapause hungrig nach Theater ist, merkte man schon beim Kartenvorverkauf für das neue Stück des Weichser Theaterstadls „Schee is bei da Feierwehr“. Schnell waren alle vier Vorstellungen ausverkauft. Am vergangenen Samstag fand nun die Premiere statt. Und sie ist bestens gelungen.

Bei der amüsanten bayerischen Komödie von Carsten Lögering, bei der die Weichser Wehr in die Handlung einbezogen wurde, gab es im Bürgersaal reichlich Turbulenzen. Es war einfach alles drin, was zu einer urigen Komödie gehört. Unter der Regie von Ute Gesang brachten die Laienschauspieler das Publikum immer wieder zum Lachen. Sowohl die erfahrenen „Theaterfüchse“ als auch die, die erstmals auf der Bühne standen, zeigten herzerfrischende Laienspielkunst.

Auf der zum Feuerwehrhaus umgewandelten Bühne mit der zünftigen Grillecke kam es, wie oft im richtigen Leben auch, zu manchen Kuriositäten. Manche ältere Feuerwehrler im Publikum fühlten sich wohl in ihre aktive Zeit zurückversetzt, wo es auch manchmal kurios und schon mal durchaus „feucht“ herging, was den Frauen nicht immer gefiel.

Holger Neumann als Wast Hollerbauer, Thomas Atzenhofer als Harry Pichler und Martin Nefzger als Hias Müller spielen gestandene Feuerwehrmänner. Vom Brandlöschen haben die drei allerdings nicht wirklich viel Ahnung. Unter „Brandbekämpfung“ verstehen sie eher die Vernichtung großer Mengen Alkohol in Verbindung mit einer ausgeprägten Leidenschaft fürs Grillen. Beim fröhlichen Zuprosten gibt es stets ein kräftiges „Gut Schlauch“.

Als der bisherige Ortsbrandmeister verstirbt, scheint logisch, dass nur Wast als Nachfolger für ihn in Frage kommt. Das sieht Kreisbrandmeister Alfons Schaaf (Mathias Hermann) aber ganz anders und setzt ihnen jemanden vor die Nase, mit dem die drei so gar nicht gerechnet haben: Toni Specker (Christine Eicheldinger) als Ortsbrandmeisterin. Als „Putzweiber“ mucken zudem Kathi Hollerbauer (Martina Gstettenbauer) und Elli Pichler (Viviane Meier), deren Männer mehr bei der Feuerwehr als daheim sind, immer mehr auf. Alles unter die Leute bringt als bekannte Dorfratschn Wally Moosleitner (Regina Rottenfußer). Mehr soll aber hier noch nicht verraten werden, denn es stehen ja noch Aufführungen an.

Regisseurin Ute Gesang war die Erleichterung nach den ausgiebigen Probewochen anzumerken, dass alles so gut geklappt hat. Auch das Drumherum wie authentisches Sirenengeheul passte perfekt.

Da das Stück auf die Weichser Wehr und andere Örtlichkeiten umgeschrieben wurde, bekam es einen netten lokalen Charakter, bei dem auch die Konkurrenz zu den Nachbarfeuerwehren nicht fehlen durfte. Auch die Sanges- und Verkleidungskünste der Darsteller beeindruckten.

Die Premiere von „Schee is bei da Feierwehr“ wurde jedenfalls mit viel Beifall bedacht. Im Hintergrund zum Erfolg beigetragen haben Katja Zupfer (Assistenz/Requisite), Andrea Traunfelder (Souffleuse), Julius Gesang, Fabian Jaser (Technik), Peter Wirth, Oliver Spieske (Musik), Manfred Traunfelder und Stefan Reiter (Bühnenbild). Wie sagte doch eine Besucherin nach der Vorstellung treffend: „Schee is s ned bloß bei da Feierwehr, schee war’s a heit moi wieder beim Weichser Theaterstadl.“

Heinz Nefzger