Faschingsdienstag: Weixer Maschkera originell wie nie

Für Glonntalsurfer gibt es in Weichs optimale Bedingungen, das bewiesen die Weixer Chicks und Mädels beim Faschingsumzug in Weichs. © nef

250 Narren ziehen am Faschingsdienstag durch die Straßen in Weichs und begeistern das feierwütige Faschings-Publikum.

Weichs – In Weichs war die Freude groß: Endlich zog der traditionsreiche Maschkerazug nach zwei Jahren Pandemie wieder durch Weichs. „Narrisch“ gesagt: Wenn DJ Ötzi im Landkreis daheim wäre, hätte er bestimmt schon lange über den Faschingszug gesungen: „Er ist so schön, er ist so toll, der Maschkerazug in Weichs an der Glonn.“

Weichs hat sicher nicht den größten Umzug im Landkreis. Aber was Originalität betrifft, braucht sich der Weichser Umzug nicht zu verstecken. Im Gegenteil!

Faschingsdienstag in Weichs: Zug so originell wie nie

Bei herrlichen Wetter zogen am Faschingsdienstag rund 250 Narren durch die bunt geschmückten Straßen. Die zahlreichen Zuschauer drängten sich dicht aneinander am Straßenrand. Sie sangen, lachten und schunkelten.

Stimmung machten die Aufhauser Super Trouper mit ihrem Showtanz. © nef

Der Weixer Maschkerazug bestand in diesem Jahr aus mehr als 20 Gruppen, die traditionell überwiegend zu Fuß unterwegs sind. Was den Weichser Faschingsumzug einmalig und bei vielen beliebt macht.

Zu den unterschiedlichsten Themen zogen die Fußgruppen singend und tanzend an den gut gelaunten Zuschauern vorbei. Dafür gab es viel Applaus. Auch einige tolle Themenwagen waren zu sehen.

Angeführt wurde der Umzug wie immer von der Blaskapelle Indersdorf und Resi Steiner, die als Hexe verkleidet mit ihrem Besen voran tänzelte.

Faschingsumzug in Weichs: Zuschauer begeistert

Beim Let’s Dance Weix wirbelte auch eine Klosterschwester über die Straße. © nef

Als größte Gruppe mit rund 50 Jugendlichen waren die „Wudin Weixer“ unterwegs. Auch die Aufhauser Super Trouper waren mit dabei. Der Trachtenverein nahm sich dem „überlasteten“ Mitfahrbankerl an, die „Oldiegruppe“ Huber; Steiner und Brandtner widmete sich dem Oktoberfest an der Glonn, wer soll das bezahlen, fragten sich die Weixer Dancing Queens, die Fraggles posierten als goldglänzende Wanderpokale.

Recht sportlich zeigte sich das Weixer Gschwerl und bat das Publikum zu einem flotten Tänzchen auf die Straße, “Rock me Amadeus“, sagten sich die Unglaublichen und ließen viel Nostalgie hochkommen.

De gsundn Maschkera blickten aus hölzernen Fahrzeugen in die Zukunft. Die Sträflinge vom FC Vollgas hatten Genussfreuden in der Schmankerlzelle „Zum Alfons“ zu bieten. Der Partybus Biechlhof nahm die Goidwascha-WM in Katar aufs Korn.

Von auswärts waren unter anderem die Pitztown Blosn und der Burschen- und Madlverein Indersdorf als Peaky Blinders zu sehen.

Für eine optimale Abwicklung sorgte das Weichser Faschingskomitee. Das Team organisierte auch das anschließende bunte Treiben im Freien und die Auskehr im Bürgersaal.

Auf eine 75-jährige Tradition blickt der Faschingsverein in Weichs heuer zurück. Dabei haben die Narren, solche die schon jahrzehntelang dabei sind und auch der Nachwuchs wieder mal bewiesen, dass der Weichser Maschkerazug nichts von seiner Attraktivität verloren hat.

Heinz Nefzger

