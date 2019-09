Felix Stahr (19) aus Weichs ist ein Stockschützen-Ass 

Der 19-jährige Felix Stahr vom SV Weichs erreichte bei den Deutschen Meisterschaften im Zielwettbewerb der Stockschützen Jugend U19 in Kühbach einen sagenhaften 5. Platz.

Weichs – Die Erfolgsgeschichte des Nachwuchstalentes begann bereits im Frühjahr 2019 bei den Bezirksmeisterschaften in Ismaning. Als jüngster Stockschütze sicherte sich Stahr den zweiten Platz und qualifizierte sich so für die bayerischen Meisterschaften in Strasskirchen in Niederbayern.

Dort erreichte der Weichser Stockschütze einen hervorragenden 4. Platz, der zur Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften berechtigte. Große Freude und Stolz herrscht bei der Weichser Stockschützenabteilung.

Erstmals in der Geschichte der Abteilung erreichte ein so junges Mitglied dieses ausgezeichnete Ergebnis. rn