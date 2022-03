Freistaat bezuschusst Blumenwiesen-Projekt

Bald sollen hier die Bienchen summen: An der freien Fläche in der Ortsmitte soll unter anderem eine Blumenwiese entstehen. Kleinere Erdarbeiten sind bereits erfolgt. © nefzger

Gemeinde Weichs erhält Starterkit in Höhe von 5000 Euro für Fläche in der Ortsmitte

Weichs – Eine erfreuliche Mitteilung hat Geschäftsleiter Werner Kerzel aus dem Rathaus vermeldet. Die Gemeinde Weichs hat sich erfolgreich beim Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für das Projekt „Blühpakt Bayern: Starterkit – 100 blühende Kommunen“ beworben.

Die Bewerbung bezog sich auf das gemeindeeigene Grundstück an der Freisinger Straße in der Ortsmitte, wo der geplante Rathausbau bisher nicht realisiert werden konnte. Und: vermutlich in den kommenden Jahren auch nicht verwirklicht werden wird. Jetzt soll das Gelände als Interimspark die „Neue Mitte“ von Weichs bilden. Ohne große Investition soll hier in naher Zukunft ansprechender Freiraum mit Aufenthaltsqualität entstehen. Ein Arbeitskreis aus Gemeinderäten hat dazu mit einigen Bürgern nach einem Bürgerdialog unter der Federführung von Landschaftsarchitekt Simon Kammermeier ein Konzept mit Bänken, Bäumen und Sträuchern erarbeitet (wir haben berichtet).

Auf dem Großteil der Fläche (500 Quadratmeter) soll eine Blumenwiese entstehen. Die Gemeinde erhält dafür als finanzielle Unterstützung ein Starterpaket in Höhe von 5000 Euro.

Die Bewerbungen wurden anhand der Kriterien Qualität des Blühprojekts, naturschutzfachliche Eignung und Entwicklungspotenzial geprüft und in Abstimmung mit dem bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ausgewählt. Mit dem Projekt „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ soll flächendeckend über ganz Bayern ein Anstoß gegeben werden, kommunale Grünflächen naturnah und insektenfreundlich zu gestalten. Flankiert wird dieses Projekt von einer Blühpakt-Allianz mit dem bayerischen Gemeindetag und dem bayerischen Städtetag. Die 100 ausgewählten Kommunen sollen Keimzellen werden, die sich untereinander vernetzen. nef